Происшествия

Пострадали из-за собаки: в Киеве авто слетело с дороги в Русановский канал (видео)

В субботу, 29 февраля, в Днепровском районе Киева произошло ДТП, в результате которого автомобиль Renault оказался в Русановском канале. Ранее подобная авария случилась в Днепре.

Как сообщает «Киев Оперативный», мужчине и женщине, находящимся в погруженной в воду машине, помог выбраться парень по имени Казбек. Он бросился в канал, чтобы спасти незнакомых ему людей.

Водитель автомобиля сообщил полицейским, что причиной аварии стала собака. Якобы животное выбежало на дорогу, после чего он потерял управление.

На ролике этого не видно, но можно рассмотреть, что Renault ехал не на большой скорости. Автомобиль не повернул на изгибе дороги, а просто поехал в сторону обрыва и остановился уже в воде.

Машину из канала достали спасатели. Обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ДТП под Киевом, где столкнулись Audi и внедорожник Mitsubishі, погиб человек. За день до этого в столице произошло сразу два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали люди.

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