24.39 / 24.63 26.71 / 27.09
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Пострадали из-за собаки: в Киеве авто слетело с дороги в Русановский канал (видео)

7:32 1 марта 2020 153
машина в канале
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В субботу, 29 февраля, в Днепровском районе Киева произошло ДТП, в результате которого автомобиль Renault оказался в Русановском канале. Ранее подобная авария случилась в Днепре.

Как сообщает «Киев Оперативный», мужчине и женщине, находящимся в погруженной в воду машине, помог выбраться парень по имени Казбек. Он бросился в канал, чтобы спасти незнакомых ему людей.

Водитель автомобиля сообщил полицейским, что причиной аварии стала собака. Якобы животное выбежало на дорогу, после чего он потерял управление.

На ролике этого не видно, но можно рассмотреть, что Renault ехал не на большой скорости. Автомобиль не повернул на изгибе дороги, а просто поехал в сторону обрыва и остановился уже в воде.

Машину из канала достали спасатели. Обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ДТП под Киевом, где столкнулись Audi и внедорожник Mitsubishі, погиб человек. За день до этого в столице произошло сразу два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали люди.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Прощеное воскресенье 2020: самые красивые открытки и поздравления

Прощеное воскресенье 2020: самые красивые открытки и поздравления

Прощеное воскресенье

Прощеное воскресенье 2020: открытки и поздравления

Первый день весны

Самые красивые открытки и поздравления с первым днем весны

пограничник

С 1 марта украинцы смогут ездить в Россию только по загранпаспорту: что важно знать

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер