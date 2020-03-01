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В Киеве грабитель в маске напал на аптеку с газовым баллончиком
Вечером в субботу, 29 февраля, в Киеве неизвестный совершил нападение на аптеку. Ранее в столице ограбили отделение Новой почты.
Ограбление аптеки произошло в Святошинском районе на проспекте Победы 77/1. Мужчина в камуфляже и медицинской маске нанес травмы двум женщинам и забрал деньги из кассы.
Как сообщает «Информатор», около 20:30 мужчина в камуфляжной куртке и медицинской маске зашел в аптеку и потребовал отдать все деньги из кассы. При этом грабитель схватил за шею и ударил женщину-фармацевта. Когда на шум вышла директор аптеки, нападающий воспользовался газовым баллончиком.
Грабителю удалось унести с собой около 17 тысяч гривен. С украденным он побежал в сторону станции метро «Нивки». По словам очевидцев, ему около 30 лет, он высокий и спортивного телосложения. Был одет в камуфляжную куртку песочного цвета и черную шапку, его лицо скрывала медицинская маска. Полиция разыскивает подозреваемого.
Как сообщали «ФАКТЫ», две недели назад в Деснянском районе Киева преступники совершили разбойное нападение возле пункта обмена валют.
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