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Происшествия

В Киеве грабитель в маске напал на аптеку с газовым баллончиком

7:49 1 марта 2020 31
аптека
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Вечером в субботу, 29 февраля, в Киеве неизвестный совершил нападение на аптеку. Ранее в столице ограбили отделение Новой почты.

Ограбление аптеки произошло в Святошинском районе на проспекте Победы 77/1. Мужчина в камуфляже и медицинской маске нанес травмы двум женщинам и забрал деньги из кассы.

Как сообщает «Информатор», около 20:30 мужчина в камуфляжной куртке и медицинской маске зашел в аптеку и потребовал отдать все деньги из кассы. При этом грабитель схватил за шею и ударил женщину-фармацевта. Когда на шум вышла директор аптеки, нападающий воспользовался газовым баллончиком.

Грабителю удалось унести с собой около 17 тысяч гривен. С украденным он побежал в сторону станции метро «Нивки». По словам очевидцев, ему около 30 лет, он высокий и спортивного телосложения. Был одет в камуфляжную куртку песочного цвета и черную шапку, его лицо скрывала медицинская маска. Полиция разыскивает подозреваемого.

Как сообщали «ФАКТЫ», две недели назад в Деснянском районе Киева преступники совершили разбойное нападение возле пункта обмена валют.

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