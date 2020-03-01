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Происшествия

В Херсоне наркоман насмерть забил двухлетнего ребенка, мешавшего ему "отдыхать"

10:42 1 марта 2020 148
кулак
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В субботу, 29 февраля, в Херсоне мужчина до смерти избил двухлетнего сына своей сожительницы за то, что мальчик постоянно кричал и не давал ему отдыхать. Когда ребенку стало плохо, его уложили в постель. Через некоторое время он умер. Узнав о смерти ребенка, мужчина убежал.

Как сообщили в Херсонском областном главке полиции, копы в течение часа задержали 21-летнего мужчину — жителя Новой Каховки, который ранее имел проблемы с законом.

Полицейские выяснили, что злоумышленник проживал в квартире со своей сожительницей и ее сыном, которому было всего 1 год и 8 месяцев. По словам соседей, пара постоянно ссорилась и вела антисоциальный образ жизни. Мужчина якобы употреблял наркотики.

За совершенное мужчине может грозить наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Винницкой области суд приговорил женщину, избившую до смерти своего пасынка к двум годам лишения свободы. А под Киевом тайно, всего через девять месяцев после оглашения приговора (десять лет лишения свободы) из тюрьмы выпустили бывшего сотрудника полиции, до смерти забившего своего двухлетнего пасынка.

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