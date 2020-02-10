Происшествия

Шокирующий случай произошел в Винницкой области. Год назад пассажиры электрички, следовавшей в Винницу, увидели маленького мальчика, на лице которого были огромные гематомы, фактически полностью закрывавшие оба глаза ребенка. Малыша сопровождали двое взрослых — мужчина и женщина, которые вели себя довольно странно. Едва к ним приближался кто-то из пассажиров, они начинали закрывать ребенку лицо, чтобы никто не смог увидеть огромных синяков.

На железнодорожной станции Козятин в вагон вошел контролер. Именно он и вызвал полицию. Мужчину, женщину и ребенка высадили на станции и удерживали до тех пор, пока не приехали оперативники. Сюда же по вызову приехали и медики. В Козятинской районной больнице «ФАКТАМ» рассказали, что их врачи были шокированы.

«Когда мы приехали на железнодорожную станцию, то увидели, что вокруг двоих взрослых и одного мальчика собралось достаточно много людей, — рассказывала фельдшер. — Они кричали: «Смотрите, они избили ребенка!» Уже после того, как мы подошли ближе, увидели мальчика лет шести. На его теле, казалось бы, не было живого места: он был весь в ссадинах. Но самый большой шок мы испытали, взглянув на лицо мальчика. Вокруг глаз у малыша были такие огромные гематомы, что он, скорее всего, не мог видеть. И голова была буквально «квадратной» от побоев. Сам ребенок еле держался на ногах. Его нужно было срочно госпитализировать.

Уже в больнице мы констатировали, что у маленького пациента из-за побоев произошел отек мозга. То, что ребенка именно избили, причем с особой жестокостью, у нас сомнений не было. Хотя женщина, сопровождавшая малыша и назвавшаяся его мачехой, утверждала, что пасынок упал с тумбочки, когда хотел поймать кота. Эти следы на теле — не из-за падения. К тому же мы обнаружили и старые ссадины. Видимо, малыша били часто".

Вскоре полиция задержала мачеху. Ей было предъявлено обвинение в пытках ребенка. Хотя она своей вины не признавала и все валила на гражданского мужа — Руслана.

Родной отец 6-летнего Вани Руслан пояснил в полиции, что он является участником АТО. Долгое время ему было неизвестно, что у него есть сын, так как он развелся со своей бывшей женой Снежаной, не зная, что она была беременна. О сыне ему рассказала бывшая теща, после того как Снежана попала в тюрьму. Кстати, ребенку доставалось и от родной матери: она выгоняла мальчика на мороз в одних трусиках.

Руслан твердо решил забрать к себе сына. ЧП произошло, когда отца мальчика не было дома. Он поехал к своей маме, чтобы привезти для сына теплые вещи. Когда вернулся, сожительница его встречала возле электрички, как ни в чем не бывало. И лишь дома Руслан увидел своего избитого сына.

— Я спрашиваю: «Кто тебя побил?», — вспоминает Руслан. - А Ваня говорит: «Мама». Ну я и вломил ей.

Удивительно, но, несмотря на плачевное состояние ребенка, ни родной отец, ни мачеха не стали вызывать врача. «Я боялся, что Люду посадят», — признался на допросе Руслан. Мужчина отправил сожительницу в аптеку, чтобы она купила какую-нибудь мазь от синяков. И лишь утром, когда лицо ребенка стало синим и опухло так, что мальчик не мог открыть глаза и говорить, Руслан и Людмила решили отвезти малыша в больницу в Винницу.

Как сообщили «ФАКТАМ» в полиции, Людмила сразу невзлюбила пасынка и избивала его всякий раз, когда гражданского мужа не было дома. Синяки на лице ребенка видели и соседи. Но мальчик не признавался, что его бьют, а все время говорил, что упал. Во время следствия некоторое время мачеха могла посещать ребенка в больнице, так как не сразу была арестована. Однако Ваня при виде мачехи плакал и закрывал лицо руками. Когда пришло время выписки, Ваня наотрез отказался возвращаться домой и заявил, что будет жить в школе.

Козятинский районный суд приговорил Людмилу к двум годам лишения свободы. Однако, учитывая время содержания в следственном изоляторе, ее отпустят домой через год.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что под Киевом тайно, всего через девять месяцев после оглашения приговора — десять лет лишения свободы — из тюрьмы выпустили бывшего сотрудника полиции, до смерти забившего своего двухлетнего пасынка.

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