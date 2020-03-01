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Под Николаевом подросток изнасиловал 8-летнего мальчика
ЧП произошло вечером 29 февраля в городе Южноукраинске. Полицию вызвали случайные прохожие, к которым обратился потерпевший ребенок.
Как сообщили «ФАКАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, 8-летний мальчик рассказал полицейским, что накануне вечером, когда он пришел домой, обнаружил, что потерял ключи от квартиры, поэтому решил пройтись в обратном направлении и поискать их. По дороге встретил незнакомого парня. Спросил у него, не видел ли тот связки ключей. Незнакомец ответил, что видел, и предложил показать где. Ребенка злоумышленник отвел в безлюдное место. Там, угрожая избить, изнасиловал.
Пострадавший позвал на помощь, как только увидел взрослых. Люди вызвали полицию и удерживали 14-летнего подростка-насильника до приезда правоохранителей.
Решается вопрос об избрании меры пресечения. Открыто уголовное производство по ст. 152 УК Украины «Изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет», что наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одесской области суд вынес приговор 63-летнему мужчине, изнасиловавшему 9-летнего мальчика.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?