- 00:21 "Регина-трансформер": Тодоренко удивила широчайшим шпагатом "как у Волочковой"
- 00:07 Великий пост 2020: душевные поздравления, открытки, смс
- 01.03 23:57 «Реал» впервые за шесть лет утер нос «Барселоне» на «Бернабеу»: хроника и видеообзор «эль класико»
- 01.03 23:42 "Итальянский след": в Чехии и Доминикане обнаружили коронавирус у прибывших с Апеннин людей
- 01.03 22:59 Бывший комбат "Айдара" задержан в Греции по запросу России
- 01.03 22:33 «Я не вирус»: в Харькове китаец устроил необычную акцию протеста
- 01.03 21:57 Военкоматы начали подготовку к призыву офицеров запаса: кого и когда позовут служить
- 01.03 21:24 Где смотреть онлайн «Реал» — «Барселона»: расписание трансляций «эль класико»
- 01.03 21:04 "Зачем в лицо автоматами среди ночи?": В ОРДО продолжаются облавы на людей с украинскими паспортами
- 01.03 20:50 Ярош растрогал сеть фото с внучками
- 01.03 20:30 Украинец Зинченко добыл на «Уэмбли» седьмой трофей в футболке «Манчестер Сити»
- 01.03 20:20 В Тернополе у ребенка заподозрили коронавирус после поездки в Европу
Великий пост 2020: душевные поздравления, открытки, смс
2 марта начинается Великий пост, предшествующий празднику Христова Воскресения.
«ФАКТЫ» сделали подборку поздравлений и открыток.
Поздравляю с Великим постом! Пусть наступит духовное очищение, обновление и насыщение. Добра вам, спокойствия, благодати и процветания во всех начинаниях. Пусть ваши ангелы — хранители всегда будут с вами, поддерживая и помогая! Искренне желаю вам счастья!
***
Пост… Раздумья, очищенье,
Словно истины мгновенья.
Мысли пусть придут в порядок,
Без сомнений и догадок.
Все уляжется спокойно,
Поведем себя достойно.
И с надеждою живою
Душу свету приоткроем.
Вдруг придут добро и счастье,
Все улягутся ненастья.
Пустота уйдет в сторонку,
Оживятся струны —
Обновление придет,
Сердце станет юным!
***
Желаю в эти 40 дней самого Великого поста, в полной мере проявить свою крепость веры, вложить душу и сердце в святые молитвы. Пускай на вас снизойдёт благодать, и Господь вознаградит вас, поселив покой и свет в ваши души. Желаю, чтобы все святые защитники помогли вам выдержать все испытания, справиться с любыми трудностями, осилить и не поддаться искушениям. Желаю добра, силы, здоровья и мира вам и вашим любимым.
***
Вот и наступил тот час, когда послано Богом небольшое испытание для нас. Испытание для души и для тела, вот бы только человечество пройти его с достоинством и понимаем сумело. Великий пост — это именно то время, когда следует очиститься как изнутри, так и снаружи. Пускай же все ваше грехи будут прощены, а пожертвования приняты. Желаем ощущения легкости и умиротворенности.
Больше поздравлений читайте здесь.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..