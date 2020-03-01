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Общество и люди

Великий пост 2020: душевные поздравления, открытки, смс

0:07 2 марта 2020 20
Великий пост
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

2 марта начинается Великий пост, предшествующий празднику Христова Воскресения.

«ФАКТЫ» сделали подборку поздравлений и открыток.

Великий пост

Поздравляю с Великим постом! Пусть наступит духовное очищение, обновление и насыщение. Добра вам, спокойствия, благодати и процветания во всех начинаниях. Пусть ваши ангелы — хранители всегда будут с вами, поддерживая и помогая! Искренне желаю вам счастья!

Великий пост

Великий пост

***
Пост… Раздумья, очищенье,
Словно истины мгновенья.
Мысли пусть придут в порядок,
Без сомнений и догадок.
Все уляжется спокойно,
Поведем себя достойно.
И с надеждою живою
Душу свету приоткроем.
Вдруг придут добро и счастье,
Все улягутся ненастья.
Пустота уйдет в сторонку,
Оживятся струны —
Обновление придет,
Сердце станет юным!

Великий пост

***
Желаю в эти 40 дней самого Великого поста, в полной мере проявить свою крепость веры, вложить душу и сердце в святые молитвы. Пускай на вас снизойдёт благодать, и Господь вознаградит вас, поселив покой и свет в ваши души. Желаю, чтобы все святые защитники помогли вам выдержать все испытания, справиться с любыми трудностями, осилить и не поддаться искушениям. Желаю добра, силы, здоровья и мира вам и вашим любимым.

Великий пост

***
Вот и наступил тот час, когда послано Богом небольшое испытание для нас. Испытание для души и для тела, вот бы только человечество пройти его с достоинством и понимаем сумело. Великий пост — это именно то время, когда следует очиститься как изнутри, так и снаружи. Пускай же все ваше грехи будут прощены, а пожертвования приняты. Желаем ощущения легкости и умиротворенности.

Великий пост

Великий пост

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