Великий пост 2020: душевные поздравления, открытки, смс

Общество и люди

2 марта начинается Великий пост, предшествующий празднику Христова Воскресения.

«ФАКТЫ» сделали подборку поздравлений и открыток.

Поздравляю с Великим постом! Пусть наступит духовное очищение, обновление и насыщение. Добра вам, спокойствия, благодати и процветания во всех начинаниях. Пусть ваши ангелы — хранители всегда будут с вами, поддерживая и помогая! Искренне желаю вам счастья!

***

Пост… Раздумья, очищенье,

Словно истины мгновенья.

Мысли пусть придут в порядок,

Без сомнений и догадок.

Все уляжется спокойно,

Поведем себя достойно.

И с надеждою живою

Душу свету приоткроем.

Вдруг придут добро и счастье,

Все улягутся ненастья.

Пустота уйдет в сторонку,

Оживятся струны —

Обновление придет,

Сердце станет юным!

***

Желаю в эти 40 дней самого Великого поста, в полной мере проявить свою крепость веры, вложить душу и сердце в святые молитвы. Пускай на вас снизойдёт благодать, и Господь вознаградит вас, поселив покой и свет в ваши души. Желаю, чтобы все святые защитники помогли вам выдержать все испытания, справиться с любыми трудностями, осилить и не поддаться искушениям. Желаю добра, силы, здоровья и мира вам и вашим любимым.

***

Вот и наступил тот час, когда послано Богом небольшое испытание для нас. Испытание для души и для тела, вот бы только человечество пройти его с достоинством и понимаем сумело. Великий пост — это именно то время, когда следует очиститься как изнутри, так и снаружи. Пускай же все ваше грехи будут прощены, а пожертвования приняты. Желаем ощущения легкости и умиротворенности.

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