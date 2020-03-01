Мир

Маразм крепчал: к 9 мая для автомобилей Росгвардии в Сибири закупят наклейки "На Берлин!"

В России уже много лет бытует традиция украшать автомобили к 9 мая наклейками «На Берлин», «Можем повторить», «Спасибо деду». В этом году «победобесие» вышло на новый, более высокий уровень. К Дню победы наклейки «на Берлин» будут нацеплены на служебные автомобили Росгвардии. Особенно дико эти агитки будут смотреться на автомобилях Volkswagen, входящих в служебный автопарк росгвардейцев.

О планах Росгвардии стало известно из расследования журналистов сетевого издания «Открытые медиа». Они выяснили, что в Новосибирской области уже объявили аукцион и собираются приобрести наклейки «На Берлин». В комплекте к ним Росгвардия собирается закупить для служебных авто наклейки со звездами, самолетами и танками.

Российский депутат Александр Хинштейн предлагает отменить закупку наклеек. При этом депутат недоволен лишь ценой, а сама потребность в таких агитках вопросов не вызывает.

Напомним, в преддверие масштабных празднований Дня победы в Москве в детсаду развесили фото окровавленных детей, а в Ростовской области группа артисток продемонстрировала военный танец на батутах.

Фото penza-online.ru

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