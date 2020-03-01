24.40 / 24.61 26.75 / 27.07
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Маразм крепчал: к 9 мая для автомобилей Росгвардии в Сибири закупят наклейки "На Берлин!"

19:35 1 марта 2020 154
наклейка
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В России уже много лет бытует традиция украшать автомобили к 9 мая наклейками «На Берлин», «Можем повторить», «Спасибо деду». В этом году «победобесие» вышло на новый, более высокий уровень. К Дню победы наклейки «на Берлин» будут нацеплены на служебные автомобили Росгвардии. Особенно дико эти агитки будут смотреться на автомобилях Volkswagen, входящих в служебный автопарк росгвардейцев.

О планах Росгвардии стало известно из расследования журналистов сетевого издания «Открытые медиа». Они выяснили, что в Новосибирской области уже объявили аукцион и собираются приобрести наклейки «На Берлин». В комплекте к ним Росгвардия собирается закупить для служебных авто наклейки со звездами, самолетами и танками.

Российский депутат Александр Хинштейн предлагает отменить закупку наклеек. При этом депутат недоволен лишь ценой, а сама потребность в таких агитках вопросов не вызывает.

Напомним, в преддверие масштабных празднований Дня победы в Москве в детсаду развесили фото окровавленных детей, а в Ростовской области группа артисток продемонстрировала военный танец на батутах.

Фото penza-online.ru

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

постная еда

Великий пост: как провести семь недель и чего нельзя делать до Пасхи (календарь поста)

Астон Вилла&nbsp;— Манчестер Сити

Украинец Зинченко добыл на «Уэмбли» седьмой трофей в футболке «Манчестер Сити» (фото)

лаборатория

В Тернополе у ребенка заподозрили коронавирус после поездки в Европу

война фронт

В первый день весны на Донбассе погиб боец 72-й бригады: названо имя героя

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер