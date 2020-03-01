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- 21:04 "Зачем в лицо автоматами среди ночи?": В ОРДО продолжаются облавы на людей с украинскими паспортами
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"Зачем в лицо автоматами среди ночи?": В ОРДО продолжаются облавы на людей с украинскими паспортами
На рынках ОРДО в последние три дня, с 28 февраля по 1 марта, снова наблюдались облавы на людей с украинскими паспортами: вместе с «налоговой инспекцией ДНР» документы проверяла и «полиция», и «миграционная служба ДНР». Людей с украинским паспортами увозили в райотделы «полиции». Облавы проходили в оккупированных городах — Макеевкее и Горловке. Об этом «ФАКТАМ» сообщили очевидцы.
«Меня удивило, что у некоторых наших предпринимателей, которые держат по нескольку торговых точек на Красном рынке, все еще нет „паспортов ДНР“. Они предъявляли „налоговикам“ документы на товар и разрешение на торговлю, привычно отдавали им дань — на „штрафы“ — не за какие-то конкретные нарушения, а просто так — „к Восьмому марта“, у нас же каждый месяц какой-то праздник. После них представители „миграционной“ требовали предъявить паспорта. И если человек предъявлял украинский паспорт, то ему приказывали сесть в машину и проехать в райотдел „полиции“ для установления личности», — рассказал житель Макеевки.
«У нас в Горловке на оптовом рынке 28 февраля хватали и продавцов, и покупателей с украинскими паспортами, — сообщил житель Горловки. — У кого не было „паспорта ДНР“, уводили в райотдел „полиции“. Потом один продавец рассказал, что писал объяснение на тему — почему он еще не получил „паспорт ДНР“. Один знакомый оптовик, вернулся из райотдела, рассказал, что у него сняли отпечатки пальцев и пообещали, что в конце недели придут к нему проверить, встал ли он в электронную очередь, чтобы сдать документы на получение „паспорта ДНР“. Велели распечатать талончик с номером в этой очереди и носить его с собой в украинском паспорте. Он-то станет в очередь — куда ж ему деваться. Но когда же тот „документ“ получит, если в очередь пишутся уже на август и сентябрь 2020 года?»
Людей без «паспорта ДНР» перестали принимать на шахты, где деньги платят «через раз» и то частями. В бюджетные организации тоже давно не принимают.
«А ведь после тех облав, которые у нас устроили на Новогодние праздники, Пушилин заявил, что это было связано только с временной отменой комендантского часа — мол, выявляли „укроДРГ“, что и украинский паспорт в нашей местности все еще действительный документ, пригодный для удостоверения личности. Врал „правитель“ как обычно», — возмущается житель Горловки.
О периодических проверках документов с целью всеобщей «паспортизации» ОРДО, сообщают и жители Донецка.
«…Ловить и хватать без основания, как преступников, студентов, пугать родителей автоматчиками. И все ради чего? Ради иссякающих очередей за паспортами ДНР? В лицо автоматами среди ночи, к чему эти ночные облавы с вывозом автобусами детей, зачем?», — явно намекает на коммерческую составляющую паспортизации автор сообщения в Telegram, описывающий облаву в студенческом общежитии нелегитимно функционирующего Донецкого медуниверситета.
Осведомленные источники в ОРДО убеждены, что деньги за бланки «паспортов» и прочих «документов» фейковой «республики», которые печатают на отжатом оборудовании типографии «Новый мир» в Донецке, после смерти Захарченко потекли в карман Пушилину.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что жителям ОРДО, не получившим «паспорта ДНР», пригрозили невыплатой зарплат.
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