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Убийство в день святого Валентина: женщина лишила мужа жизни во время романтической поездки на лодке
Часто женщины решаются на убийство мужей под влиянием меркантильных интересов. Вероятно, именно такими же размышлениями руководствовалась и 66-летняя американка Лори Айзенберг, которую заподозрили в том, что она убила мужа во время романтической поездки с целью завладения его наследством.
Об этом рассказывает «Лента.ру» со ссылкой на ресурс KREM 2 News.
Сообщается, что 13 февраля 2018 года Айзенберг, которой тогда было 64 года, и ее 68-летний муж Ларри катались на моторной лодке по озеру Кер-д'Ален в Айдахо. Они планировали встретить рассвет в день святого Валентина, однако, как утверждает женщина, у лодки заглох мотор.
По ее словам, муж склонился над ним, потерял равновесие и упал в воду. Она пыталась ему помочь, но споткнулась и ударилась головой. Спустя два часа Айзенберг позвонила в полицию с телефона мужа и рассказала о произошедшем. Она объяснила задержку тем, что не хотела покидать место происшествия.
В марте 2018 года в озере нашли тело Ларри Айзенберга. По заключению патологоанатома, мужчина не утонул, а отравился. В его организме нашли смертельную дозу дифенгидрамина — антигистаминного препарата, который используют для борьбы с аллергией, подавления некоторых симптомов простуды и лечения некоторых симптомов болезни Паркинсона.
В 2019 году Лори Айзенберг созналась в хищении у работодателя 500 тысяч долларов и была приговорена к лишению свободы на пять лет. Тем временем расследование обстоятельств гибели ее мужа продолжалось. В его завещании обнаружили исправления, сделанные от руки. Кто-то изменил документ таким образом, чтобы 80 процентов наследства достались не его родным детям, а шестерым падчерицам — дочерям Лори Айзенберг от другого брака.
25 февраля 2020 года Лори Айзенберг предъявили обвинения в убийстве. Выводы следствия пока не оглашаются, однако в обвинениях упомянута статья уголовного кодекса Айдахо, которая, среди прочего, описывает отравления. После ареста женщине был назначен залог величиной два миллиона долларов.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что под Ровно женщина задушила руками и веревкой спящего супруга, отрезала голову ножом и попыталась расчленить его тело с помощью топора.
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Убийство в день святого Валентина: женщина лишила мужа жизни во время романтической поездки на лодке
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