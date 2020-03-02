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Кулеба предупредил об ошибке, которую могут допустить у Зеленского, замкнувшись на ЕС и НАТО
Заявивший том, что Украина больше не претендует на создание таможенного союза с Евросоюзом, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба решил предупредить руководство страны о еще одной ошибке, которую оно может допустить, замкнувшись исключительно на западном векторе развитии страны.
Об этом он рассказал в эфире программы «Реальная политика» с Евгением Киселевым на одном из телеканалов, пишет Интерфакс-Украина.
«Я глубоко убежден в том, что большой ошибкой для Украины было бы замкнуться исключительно на своем западном векторе. Мир намного больше, сложнее, в мире полно возможностей», — заявил Кулеба.
Не сбрасывая со счетов Европейский союз и НАТО, Украина, по его мнению, должна развивать отношения со всеми регионами, которые находятся в сфере ее интересов.
«Я вижу Украину, как государство, интегрированное европейское и евроатлантическое пространство, которые имеет глубокие развитые отношения с теми регионами мира, где она видит свои национальные интересы», — добавил он.
Таким регионом вице-премьер-министр считает Азию, поскольку там сейчас «бьется сердце» мировой экономики.
«Я сейчас вижу таким приоритетным регионом именно Азию. Это Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Сингапур — там сейчас „бьется“ экономическое сердце мира. Туда мы должны идти, защищая свои экономические интересы, наращивать те экономические „мышцы“, которые нам так нужны, сбалансировать наше политическое партнерство с западными странами, в том числе в контексте того противостояния с Россией, которые мы имеем», — сказал Кулеба.
Напомним, что в интервью «ФАКТАМ» Дмитрий Кулеба рассказал о вызовах и рисках для Украины в ходе налаживания сотрудничества с Евросоюзом (ЕС) и НАТО.
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