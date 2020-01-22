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Неожиданно: Украину больше не интересует таможенный союз с ЕС
Несмотря на то, что среди украинцев постоянно растет количество тех, кто выступает за более тесную интеграцию страны с ЕС, Украина больше не претендует на создание таможенного союза с Евросоюзом.
Об этом заявил во время дискуссии «Повестка дня европейской интеграции: амбиции Украины на 2020 год» вице-премьер по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба, передает «Украинская правда».
В то же время правительство, по его словам, рассчитывает на упрощение таможенных процедур.
Также Кулеба озвучил ключевые приоритеты, которые Украина будет отстаивать в ходе заседания Совета ассоциации, которое состоится в Брюсселе 28 января.
Среди таких приоритетов, по словам Кулебы, — интеграция в энергетический и цифровой рынки ЕС, получение «промышленного безвиза», а также создание «новой повестки дня в сфере юстиции и свободы», назвав последний пункт «вопросом, который уже перезрел».
«Кроме этого, в повестке дня — приобщение к Европейскому зеленому соглашению, а это охватит почти все сектора, а также актуализация условий торговли», — отметил вице-премьер.
Также Кулеба привел интересную статистику: в 2019 году Украина имела 32 товарные позиции, по которым европейские квоты были полностью или почти полностью исчерпаны. То же самое — в 2018 году. Годом ранее таких позиций было 26.
«Это означает, что нам уже тесно в этих условиях», — добавил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 78-IX «О режиме общего транзита и введении национальной электронной транзитной системы». Закон направлен на синхронизацию украинского законодательства с нормами ЕС, что позволит Украине присоединиться к Конвенции о процедуре общего транзита.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», несмотря на наличие у Украины безвизового режима со многими странами мира, правила поездок для наших сограждан в Европейский союз будут с 2021 года изменены. С начала будущего года украинцам придется запрашивать разрешение на посещение стран Евросоюза и платить семь евро.
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