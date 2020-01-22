24.13 / 24.36 26.65 / 27.04
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Неожиданно: Украину больше не интересует таможенный союз с ЕС

3:12 22 января 2020 43
Дмитрий Кулеба
Инф. «ФАКТОВ»

Несмотря на то, что среди украинцев постоянно растет количество тех, кто выступает за более тесную интеграцию страны с ЕС, Украина больше не претендует на создание таможенного союза с Евросоюзом.

Об этом заявил во время дискуссии «Повестка дня европейской интеграции: амбиции Украины на 2020 год» вице-премьер по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба, передает «Украинская правда».

В то же время правительство, по его словам, рассчитывает на упрощение таможенных процедур.

Также Кулеба озвучил ключевые приоритеты, которые Украина будет отстаивать в ходе заседания Совета ассоциации, которое состоится в Брюсселе 28 января.

Среди таких приоритетов, по словам Кулебы, — интеграция в энергетический и цифровой рынки ЕС, получение «промышленного безвиза», а также создание «новой повестки дня в сфере юстиции и свободы», назвав последний пункт «вопросом, который уже перезрел».

«Кроме этого, в повестке дня — приобщение к Европейскому зеленому соглашению, а это охватит почти все сектора, а также актуализация условий торговли», — отметил вице-премьер.

Также Кулеба привел интересную статистику: в 2019 году Украина имела 32 товарные позиции, по которым европейские квоты были полностью или почти полностью исчерпаны. То же самое — в 2018 году. Годом ранее таких позиций было 26.

«Это означает, что нам уже тесно в этих условиях», — добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 78-IX «О режиме общего транзита и введении национальной электронной транзитной системы». Закон направлен на синхронизацию украинского законодательства с нормами ЕС, что позволит Украине присоединиться к Конвенции о процедуре общего транзита.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», несмотря на наличие у Украины безвизового режима со многими странами мира, правила поездок для наших сограждан в Европейский союз будут с 2021 года изменены. С начала будущего года украинцам придется запрашивать разрешение на посещение стран Евросоюза и платить семь евро.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Кончаловский с семьей

Кончаловский и Высоцкая потеряли сына на Крещение

Снегопад в городе

В Украину идут снегопады: синоптики дали прогноз на ближайшие дни

самолет

Дым заполнил салон за считанные минуты: лайнер Ryanair загорелся в полете (видео)

Алла Пугачева

Исхудавшая Пугачева обеспокоила поклонников (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер