Мир

Оставаться стройной с возрастом: индийские медики назвали продукты, которых женщине нужно избегать после 30 лет

Женщине, которая заботится о своем здоровье и хочет оставаться стройной с возрастом (хотя бы для того, чтобы выйти в третий раз замуж), после 30 лет нужно ограничивать потребление или даже избегать определенных продуктов.

Это связано с тем, что после 30 лет тело склонно терять мышечную массу и прибавлять в весе, поскольку количество жира в организме неуклонно растет, пишет индийское издание Times Now.

«Избегая обработанных пищевых продуктов, искусственных подсластителей, вредных жиров, газированные напитков, неподходящих молочных изделий, вы можете изящно стареть, сохраняя с возрастом стройный силуэт», — считают авторы статьи.

Также они приводят пять продуктов, которых лучше избегать после 30 лет.

Хлебобулочные изделия из рафинированной пшеницы. Различные булки, баранки, белый хлеб и другие продукты их белой муки практически лишены клетчатки, полны быстрых углеводов и ведут к резким скачкам сахара в крови. Избыток глюкозы плохо влияет на коллаген и другие белки, защищающие кожу от преждевременного старения, морщин. Также это повышает риск ожирения, диабета 2 типа. Хотите дольше не стареть и сохранить стройную талию, откажитесь от такой еды.

Ароматизированные йогурты. Кисломолочные продукты после 30 — один из лучших продуктов в рационе, но они должны быть строго натуральными. Все, что называется «с кусочками фруктов», имеет разнообразные вкусы ягод, десертов, с возрастом должно безжалостно исключаться из меню. Подобная продукция изобилует сахаром, который может ускорить процесс старения, поспособствовать обвисшей коже, ранним глубоким морщинам, лишним килограммам, появлению сердечно-сосудистых заболеваний.

Производственные снэки — чипсы, крендельки, сухарики и т. п. Избегайте этих загруженных калориями закусок, если не хотите окончательно потерять стройную фигуру с возрастом и сохранить хорошее здоровье. Они содержат низкокачественный, опасный для сосудов жир, сахар и калории, повышающие уровень ЛПНП, «плохого» холестерина.

Готовые супы. Расфасованные в пластик, консервные банки, эти продукты могут содержать химические вещества, проникающие их упаковки. Попадая в тело, они способны провоцировать нарушение метаболических процессов, скопление жира.

Продукты без сахара. Утверждая, что их изделия не содержат сахара, производители скромно умалчивают об искусственных подсластителях, которых там обычно с избытком. Данные ингредиенты доказано повышают вероятность ожирения диабета 2 типа, болезней сердца. Такие продуктов нужно избегать.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, сколько раз в неделю мужчине и женщине нужно заниматься сексом для того, чтобы оставаться здоровыми.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter