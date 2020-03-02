Работу получат (почти) все: Германия кардинально меняет правила трудоустройства иностранцев

Мир

Похоже, у украинских заробитчан, которые влияют на курсы валют в Украине, может появиться новое направление для трудоустройства: с воскресенья, 1 марта, в Германии начал действовать новый закон, касающийся трудовых мигрантов не из Европейского союза.

Об этом пишет DW.

Главным нововведением, по информации издания, стало то, что устроиться на работу в Германии теперь смогут не только выпускники вузов, но и представители рабочих специальностей.

Будут действовать два основных условия: первое — это наличие квалификации, то есть должен быть диплом вуза или диплом о профобучении, которое длилось как минимум два года. Квалификация должна быть подтверждена немецким профильным ведомством. Ранее для некоторых профессий, как врач или учитель, признание диплома было обязательным, для других, например, для инженера или айтишника, — добровольным.

Теперь же для всех действует одно и то же правило. Но иностранные IT-специалисты с уровнем немецкого хотя бы B1 смогут работать, не подтверждая в Германии диплом, — им достаточно иметь как минимум три года опыта работы в своей сфере (за последние пять лет) и трудовой договор с зарплатой не менее 4020 евро в месяц.

Также должно быть конкретное предложение о работе или уже заключенный контракт с немецким работодателем. Характер деятельности должен соответствовать полученным знаниям. Это означает, что возможной становится занятость по родственной профессии. Кроме того, специалистам с дипломом вуза будет разрешено выполнять и работу, для которой достаточно средней профессиональной квалификации.

Разрешение на подсобную работу в Германии, не требующую специальной подготовки и наличия квалификации, новым законом не предусмотрено.

Тому, кто имеет квалификацию и хорошо говорит по-немецки (как минимум на уровне B1), будет разрешено проживать в Германии без трудового договора в течение полугода — для того, чтобы найти себе работу. До настоящего момента такая возможность была только у специалистов с высшим образованием. Важное условие — квалификация должна быть признана в Германии.

В случае, если при сравнении иностранной квалификации с немецкой были выявлены несоответствия и для ее признания в Германии специалисту не хватает теоретических знаний или практического опыта, можно будет получить визу сроком от 18 до 24 месяцев с целью повышения квалификации. Знания немецкого языка должны быть хотя бы на уровне A2.

У иностранцев не из ЕС, которых интересует профобучение в Германии, с новым законом появляется возможность получить визу как минимум на полгода для поиска подходящей вакансии. Претендент должен владеть немецким на уровне B2, быть не старше 25 лет и иметь достаточно средств на жизнь.

Тот, у кого есть конкретное предложение о работе, сможет получить визу на четыре года или на время, указанное в рабочем договоре. После четырех лет можно будет оформить вид на жительство.

Если специалист окончит вуз или получит профобразование в Германии, а после этого проработает два года, то на вид на жительство можно будет рассчитывать сразу после этого.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что заробитчане, наряду с экспортом товаров, стали одним из стабилизирующих факторов для национальной валюты. Так, в прошлом году они отправили своим родным почти 12 млрд долларов в Украину, чем значительно облегчили давление на экономику страны.

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