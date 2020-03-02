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- 09:34 Вернуть эвакуированное авто в Киеве теперь можно при помощи смартфона
Вернуть эвакуированное авто в Киеве теперь можно при помощи смартфона
Новое приложение для смартфонов позволяет онлайн оплачивать штраф за отбуксированное эвакуатором авто. Ранее общалось, как можно быстро забрать свою машину со штрафплощадки.
Департамент транспортной инфраструктуры КГГА сообщает на своей странице в Facebook, что в новой версии мобильного приложения от Kyiv Smart City присутствует функция, с помощью которой можно вернуть эвакуированное авто. Для этого понадобится всего несколько кликов.
«Водители могут оплатить штраф по телефону и забрать авто. К тому же, после обновления приложение поддерживает функции Touch ID и Face ID», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в столице эвакуировали автомобиль с полностью тонированными стеклами, в котором находились двое детей, запертых там родителями.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!