Стиль жизни

Козероги помогут другим, а Львы получат деньги: гороскоп на 3 марта для всех

Вторник, 3 марта, — хороший день для решения финансовых дел.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 3 марта для всех знаков зодиака.

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Овен

Звезды советуют вам не лениться. Сделайте все, что запланировали, это определит ваше будущее.

Телец

Родственники откажутся поддерживать ваши идеи, не настаивайте, вы сами прекрасно справитесь.

Близнецы

Не изматывайте партнера ревностью и подозрениями, они беспочвенные, а вы рискуете испортить отношения.

Рак

Не стоит тратить деньги, отложенные на что-о важное, на другую вещь, вы пожалеете об этом.

Лев

Существует большая вероятность денежных поступлений из дополнительных источников.

Дева

Не откладывайте запланированный поход по магазинам, позже то, что вы хотели купить, будет дороже.

Весы

Вам не стоит особо утруждаться в домашних делах, лучше пойдите в кино или поспите.

Скорпион

На работе возможны ссоры и проблемы, если хотите уберечь свои нервные клетки, тогда по возможности просто останьтесь дома.

Стрелец

Хороший день, чтобы навестить близких членов семьи, вы узнаете полезную информацию для себя.

Козерог

Козероги помогут кому-то решить проблему, и сами почувствуют себя счастливей.

Водолей

Единственной неприятностью этого дня может стать негативное настроение кого-то из близких.

Рыбы

Будьте вежливее с людьми, от которых зависит ваша карьера или исполнение творческих замыслов.

Хорошего вам дня!

Ранее мы публиковали лунный календарь на неделю.

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