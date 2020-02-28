Стиль жизни

Тельца ждет сюрприз на личном фронте, а Рака — много соблазнов: гороскоп на неделю



ОВЕН. У вас появится отличная возможность решить проблемы, которые накопились уже давно и до них никак не доходили руки. Старайтесь действовать без суеты, спешки — и тогда все получится без посторонней помощи.

ТЕЛЕЦ. В настоящее время у вас много неплохих идей, так что смело можете их озвучить и попытаться воплотить в жизнь. Не забывайте, однако, и о том, что инициатива часто бывает наказуема. На личном фронте ожидайте приятного сюрприза.

БЛИЗНЕЦЫ. Оказавшись в гуще событий, не стоит сразу же брать на себя ответственность за общее дело. Каждый должен отвечать за свои поступки сам. Хорош нынешний период для тех, кто отправляется в дальнюю поездку. Приятные перемены вам гарантированы.

РАК. На пути к осуществлению ваших планов может оказаться много соблазнов, из-за которых появится желание свернуть в сторону. Проявите максимальную осторожность, собираясь взять на вооружение информацию, которую получили.

ЛЕВ. Для того чтобы не остаться у разбитого корыта, не стоит верить обещаниям даже близких друзей. Рассчитывать на себя — это более надежный путь к успеху. Живите собственным мнением, не особо прислушиваясь к советам окружающих.

ДЕВА. Витать в облаках иногда даже полезно, но злоупотреблять подобным времяпрепровождением все-таки не стоит. Более реалистично смотрите на происходящее и не уменьшайте свою роль в событиях, которые будут происходить на службе.

ВЕСЫ. Вероятность того, что встретите человека, способного повлиять на ваши судьбоносные решения, достаточно высока. Получив доступ к источнику важной информации, постарайтесь воспользоваться этим шансом максимально. Не идите на поводу у своих эмоций.

СКОРПИОН. Вложения, которые были сделаны вами ранее, наконец-то начнут приносить прибыль. И хотя она не слишком велика, есть надежда на то, что в будущем ситуация значительно улучшится. Больше времени уделяйте своим близким.

СТРЕЛЕЦ. Излишняя предусмотрительность не помешает вам, особенно, если это касается финансовых вопросов. Само время позаботиться о поиске источника дополнительного заработка. И помните, что новое — это часто хорошо забытое старое.

КОЗЕРОГ. Благоприятный период наступает для тех, кто решил пересмотреть свои взгляды на жизнь и готов идти на перемирие с бывшими конкурентами. Мелкие неудобства не должны мешать вашему продвижению вперед.

ВОДОЛЕЙ. Рабочие проблемы способны испортить настроение кому угодно, но только не вам. Благодаря выдержке, терпению, такту, сумеете достойно выстоять в самой сложной обстановке. Всегда держите руку на пульсе.

РЫБЫ. Достаточно напряженный период предстоит в эмоциональном плане, когда особо не придется рассчитывать на поддержку близких и друзей. Но если собраться с силами, то вполне можно справиться с любой задачей самостоятельно и почувствовать себя победителем.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» астролог Людмила Булгакова рассказала, чем опасна Венера в знаке Овна .

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter