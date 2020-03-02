24.68 / 24.96 27.31 / 27.78
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Стиль жизни

Конфликты и подарки судьбы: гороскоп на 4 марта для всех знаков зодиака

12:59 3 марта 2020 109
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Среда, 4 марта, — хороший день, чтобы усовершенствовать духовные способности.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 4 марта для всех знаков зодиака.

Читайте также: Когда стричься и начинать ремонт: лунный календарь на неделю

Овен

Удачный день, чтобы приобретать предметы комфорта в дом, подарки родителям.

Телец

Есть вероятность получить очень щедрый подарок судьбы.

Близнецы

В этот день вам не рекомендуется брать на абордаж неприступную крепость.

Рак

На работе возможно появление новых кадров или новых правил.

Лев

Удачный день для дружеских посиделок, для примирения в случае размолвки.

Дева

Кому-то из родственников или близких друзей понадобиться ваша помощь, не отказывайте.

Весы

Этот день, скорее всего, пройдет в эмоционально комфортных условиях. Избегайте сплетников.

Скорпион

В финансовых делах всем Скорпионам стоит проявить немного скрытности, даже с близкими людьми.

Стрелец

Возможно, Стрелец существенно увеличит текущий доход или приобретет нечто по-настоящему ценное.

Козерог

Это день самых смелых желаний, но вам не следует давать денег в долг, даже проверенным людям.

Водолей

В финансовых вопросах обойдитесь без рисков, продумайте альтернативы.

Рыбы

Возможны недомолвки и конфликты со второй половиной, постарайтесь избежать этого.

Хорошего вам дня!

Ранее мы публиковали гороскоп на неделю для всех знаков зодиака.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

телеканал

В Украине запустили канал для оккупированных территорий «Дом»: в сети бурное обсуждение

Дональд и Мелания Трамп

Всплыли фото, на которых Мелания Трамп страстно целует пожарного

больница

Коронавирус в Черновцах: что известно о зараженном

Проверка на коронавирус

Коронавирус добрался до Украины: как не заразиться COVID-19

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер