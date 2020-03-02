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Конфликты и подарки судьбы: гороскоп на 4 марта для всех знаков зодиака
Среда, 4 марта, — хороший день, чтобы усовершенствовать духовные способности.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 4 марта для всех знаков зодиака.
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Овен
Удачный день, чтобы приобретать предметы комфорта в дом, подарки родителям.
Телец
Есть вероятность получить очень щедрый подарок судьбы.
Близнецы
В этот день вам не рекомендуется брать на абордаж неприступную крепость.
Рак
На работе возможно появление новых кадров или новых правил.
Лев
Удачный день для дружеских посиделок, для примирения в случае размолвки.
Дева
Кому-то из родственников или близких друзей понадобиться ваша помощь, не отказывайте.
Весы
Этот день, скорее всего, пройдет в эмоционально комфортных условиях. Избегайте сплетников.
Скорпион
В финансовых делах всем Скорпионам стоит проявить немного скрытности, даже с близкими людьми.
Стрелец
Возможно, Стрелец существенно увеличит текущий доход или приобретет нечто по-настоящему ценное.
Козерог
Это день самых смелых желаний, но вам не следует давать денег в долг, даже проверенным людям.
Водолей
В финансовых вопросах обойдитесь без рисков, продумайте альтернативы.
Рыбы
Возможны недомолвки и конфликты со второй половиной, постарайтесь избежать этого.
Хорошего вам дня!
Ранее мы публиковали гороскоп на неделю для всех знаков зодиака.
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