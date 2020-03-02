Стиль жизни

Конфликты и подарки судьбы: гороскоп на 4 марта для всех знаков зодиака

Среда, 4 марта, — хороший день, чтобы усовершенствовать духовные способности.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 4 марта для всех знаков зодиака.

Овен

Удачный день, чтобы приобретать предметы комфорта в дом, подарки родителям.

Телец

Есть вероятность получить очень щедрый подарок судьбы.

Близнецы

В этот день вам не рекомендуется брать на абордаж неприступную крепость.

Рак

На работе возможно появление новых кадров или новых правил.

Лев

Удачный день для дружеских посиделок, для примирения в случае размолвки.

Дева

Кому-то из родственников или близких друзей понадобиться ваша помощь, не отказывайте.

Весы

Этот день, скорее всего, пройдет в эмоционально комфортных условиях. Избегайте сплетников.

Скорпион

В финансовых делах всем Скорпионам стоит проявить немного скрытности, даже с близкими людьми.

Стрелец

Возможно, Стрелец существенно увеличит текущий доход или приобретет нечто по-настоящему ценное.

Козерог

Это день самых смелых желаний, но вам не следует давать денег в долг, даже проверенным людям.

Водолей

В финансовых вопросах обойдитесь без рисков, продумайте альтернативы.

Рыбы

Возможны недомолвки и конфликты со второй половиной, постарайтесь избежать этого.

Хорошего вам дня!

Ранее мы публиковали гороскоп на неделю для всех знаков зодиака.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter