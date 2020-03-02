Новые тренды в маникюре: идеи модного дизайна, цвета сезона (фото)

Стиль жизни

Каждая женщина мечтает иметь стильный маникюр. Он важный элемент образа. Ведь, как сказал кто-то из великих, руки говорят о вашем стиле, не произнеся ни слова. Чтобы быть на высоте, нужно хорошо ориентироваться в трендах. Они меняются достаточно быстро. Что-то приходит, что-то уходит, что-то обретает новое прочтение. Стильный маникюр — это маникюр с учетом новых тенденций. Креативность и хороший вкус — еще два обязательных условия. О модных тенденциях в маникюре «ФАКТАМ» рассказала румынский нейл-стилист Каталина Мунтян.

— Сегодня в тренде лаконичный дизайн, бледно-розовая палитра нюда, а также темные синий, зеленый, красный и бордовый, — говорит Каталина Мунтян. — Актуальность обретают светлые, пастельные цвета. Например, пыльно-розовый, лимонно-желтый, светло-голубой, лавандовый. Востребован нюд с какими-то акцентами. Ну и конечно, ожидается новый всплеск интереса к френчу. Простота и минимализм сейчас в приоритете, но и сложные эффектные дизайны сохраняют актуальность. Всё меньше 3D-цветов и рельефных рисунков, но больше абстракции, геометрии (линий и фигур), брызг, завитков. Активно используется фольга. Модницы предпочитают сейчас покрывать ногти матовыми лаками. И еще один модный тренд, о котором нельзя не упомянуть, — эффект сахара. Если вы любите на ногтях узоры, выбирайте яркие цвета. В приоритете миндалевидная и квадратная формы. Длина может быть разной. Очень популярны короткие ногти. Это удобно.

В тренде короткие ногти. Это удобно (фото из альбома Каталины Мунтян)

— Цветом года объявлен синий. Как его применять в дизайне ногтей?

— Это цвет, вдохновленный океаном. В преддверии лета он будет сочетаться с зелеными оттенками бирюзы и бежевого, практически белого песка. Это палитра, вдохновленная природой, и этим она прекрасна.

— А что вы думаете о черном цвете? Одни нейл-стилисты считают его цветом вне моды, как красный и нюд, другие откровенно недолюбливают.

— Считаю, что черный на ногтях выглядит очаровательно и изысканно, очень элегантно. Он прекрасно смотрится в сочетании с яркими неоновыми цветами. Необычно выглядит черный френч, очень стильны черные брызги на ногтях со «следом» и геометрические фигуры. Интересен мраморный эффект в палитре оттенков черного.

Черный цвет, по мнению нейл-стилиста, очень элегантен (фото из альбома Каталины Мунтян)

— Как найти свой цвет? Порой это так сложно.

— На выбор цвета и дизайна прежде всего влияет настроение. Если сейчас вы хотите чувствовать себя сильной, отдайте предпочтение синему. Если стремитесь к спокойствию, ищите гармонии и умиротворения, вам подойдут светлые тона.

— Не за горами сезон свадеб. Каждая невеста хочет выглядеть в день бракосочетания особенно красивой. Ведь она окажется в центре внимания. А фото и видео будут еще долго рассматриваться в деталях. Важен не только наряд, но и прическа, макияж и маникюр. Что посоветуете невестам?

— Элегантный маникюр. Это может быть френч или дизайн с минимумом блеска или кристаллов. Форму советую овальную, миндалевидную или квадратную. Длину — среднюю или короткую. Что касается цветовой гаммы, это могут быть бледно-розовый, серебристый, молочно-белый оттенки. И, конечно, в этом году уместен модный синий. Мне вспоминается, как одна из клиенток пришла ко мне после своей свадьбы и рассказала, что гости восхищались не только ее платьем, но и маникюром. Это было омбре. Думаю, такой вариант понравится многим невестам.

— Ранняя весна, как и зима, — время испытаний для кожи рук. Как посоветуете ухаживать за ней в этот период?

— Крем и парафинотерапия помогут вам в этом. Пользуйтесь маслом для кутикулы. Важно ухаживать за руками не время от времени, а постоянно. В холодную и ветреную погоду носите перчатки, они уберегут вашу кожу.

Любительницам узоров Каталина Мунтян советует яркие цвета (фото из альбома Каталины Мунтян)

— К чему вы стремитесь в вашей профессии? Какое ваше кредо?

— Для меня важно делать клиенток счастливыми. Для этого я должна постоянно совершенствоваться. Нейл-индустрия постоянно развивается. Новые техники и средства для их воплощения появляются все время. Нейл-стилист должен быть в курсе всего этого. Маникюр должен быть безупречно выполнен, его дизайн должен быть креативным и красивым. Достичь идеала трудно, но к этому нужно стремиться.

Каталина Мунтян: «Будьте стильными и счастливыми!» (фото из альбома Каталины Мунтян)

— Опишите идеальный маникюрный салон 2020 года.

— Идеала достичь трудно, но к этому нужно стремиться. Салон должен быть красивый — с теплой, гостеприимной атмосферой. Клиенткам должен нравиться салон. Это пространство, где чувствуешь себя комфортно, поэтому сюда хочется приходить вновь и вновь.

— Как лучше сочетать маникюр с одеждой?

— Все должно быть выдержано в одном стиле и смотреться гармонично. Также важно учитывать повод, если вы делаете праздничный маникюр. Для вечеринки уместны блеск и кристаллы. А если это повседневный маникюр, представьте его на ваших руках в сочетании с костюмом или платьем, в котором собираетесь идти на работу. На выбор влияет даже погода. Если на улице тепло, женщины предпочитают, как правило, светлые и яркие тона в покрытии. А в прохладную погоду — нюдовые или темные оттенки. К слову, нюд — тот вариант, который никогда не подведет. Он подойдет к любому наряду и будет уместен в любой ситуации.

Нюдовые оттенки уместны всегда и везде (фото из альбома Каталины Мунтян)

— А как правильно сочетать маникюр с макияжем?

— И здесь строгих правил нет. Думаю, стоит обратить внимание на такой нюанс. Если помада с теплым оттенком, то и лак должен быть с таким же. А холодные тона в макияже хорошо сочетаются с холодными оттенками в покрытии ногтей.

— Каталина, что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Будьте красивыми и стильными, берегите себя и пусть ваша жизнь наполнится счастьем.

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