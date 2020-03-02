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Победитель конкурса на самое странное имя узнал от родителей, как его зовут, только в 15 лет (фото)

Пиццерия Casera Pizza в мексиканском городе Мерида (столице штата Юкатан) объявила конкурс на самое странное имя. Победитель получал приз — две большие пиццы по цене 49 песо (2,49 доллара). В финал вышли обладатели таких имен, как Верцингеториг, Нивеа, Бахтзибальди, Юдхистир. Однако безоговорочным победителем, как сообщила пиццерия в соцсети Facebook, стал парень по имени Серо Серо Трес (Cero Cero Tres), что в переводе с испанского означает «Ноль Ноль Три». Он сразу же стал интернет-сенсацией.

Оказалось, что это имя молодой человек носит с самого рождения. Однако родители долго не признавались, как его по-настоящему зовут. Домочадцы и друзья называли мальчика, который рос в США, «Бамбино» («Малыш»). И лишь, когда школьнику исполнилось 15 лет и семья вернулась в Мексику, мама с папой решили, что пришло время узнать правду и показали ему его свидетельство о рождении. Документ привел мальчика в шок. «Ноль Ноль Три — это что?», — спросил он. «Твое имя», — ответили родители. После чего он смог лишь выговорить: «Что?!».

Он немного успокоился после того, как осознал, что могло быть еще хуже. Изначально родители планировали обозначить его номером — 003. Но регистраторы сказали, что имя ребенка не может состоять из цифр. И родители написали его буквами.

«Агент 003», полное имя которого Серо Серо Трес Миллер Сантос Чабле, был назван так потому, что был третьим ребенком в семье.

Ноль Ноль Три уже привык к своему имени и не хочет его менять. «Меня дразнят из-за него, но со временем я понял, мое имя — часть моей личности… Благодаря ему у меня появилось много хороших друзей. И я не стыжусь говорить, что меня зовут именно так», — говорит мексиканец.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что российскую певицу Нюшу затравили в сети за необычное имя дочери.

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