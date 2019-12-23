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Нюшу затравили в сети за необычное имя дочери
Популярная российская певица Нюша, которая год назад впервые стала мамой и не показывала свою дочь, снялась с малышкой для обложки журнала и рассекретила ее имя.
«Знакомьтесь, моя дочь — Симба», — написано на обложке глянцевого журнала. В интервью певица объяснила, почему они с мужем, генеральным советником президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) Игорем Сивовым выбрали для девочки столь необычное имя.
«Мы с мужем много читали, смотрели в сочетании со знаком зодиака, годом, характером. Я верю, что имя влияет на судьбу. Поэтому называть в честь бабушек, прабабушек мы не хотели», — призналась Нюша.
Она также рассказала, чем руководствовались с супругом. Оказалось, им нравился мультик «Король Лев», в котором есть персонаж по имени Симба. Дочери они дать сильное имя.
«Моя дочь — единственная в своем роде. Нам с мужем нравится „Король Лев“, и здорово, что она у людей будет ассоциироваться с этим мультиком. Но главное не в этом. Дочь — Скорпион, это непростой знак. А сильной личности нужно сильное имя», — объяснила Нюша.
Она также рассказала, что они рассматривали имя Мирослава. Но, когда впервые увидели дочь, сразу определились.
Поклонники певицы были, мягко сказать, удивлены таким выбором. Они набросились на Нюшу с критикой и не отличались корректностью.
«Мир сошёл с ума — у меня так собаку зовут!», «Спасибо, что не Пумба!», «Симба Игоревна Сивова — Популярдный ребёнок, что ей придётся пережить в школе!», «Мама Нюша, дочь Симба — маразм крепчал», «Осталось родить ещё Тумбу и Юмбу», — негодуют в сети.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что своих детей на обложках журнала также показали бывшие коллеги по группе Сергей Лазарев и Влад Топалов.
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