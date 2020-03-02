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Стиль жизни

Без кредитов и долгов: гороскоп на 5 марта для всех знаков зодиака

12:56 4 марта 2020 188
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Четверг, 5 марта, — плохой день, чтобы давать взаймы.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 5 марта для всех знаков зодиака.

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Овен

Удачный день для тех представителей знака, кто хочет сменить работодателя.

Телец

День принесет Тельцам щедрые плоды. Если вы давно хотели показать на работе свои таланты, дерзайте.

Близнецы

У Близнецов возможны конфликты с близкими людьми и даже расставания. Не огорчайтесь, скоро все наладится.

Рак

Раки не смогут похвастаться внимательностью, приготовиться к неприятным новостям.

Лев

Не стоит брать кредит и подписывать документы. Личная жизнь изменится в лучшую сторону.

Дева

Найдите время написать тому, кому давно обещали. Это день позитива и положительной энергии.

Весы

Не самый благоприятный день для работы с важными документами и оформления имущества.

Скорпион

Этот день плохо подходит для реформ в сфере финансов, не приветствуются дорогие покупки.

Стрелец

Хороший день, чтобы начать домашний ремонт или крупную перестановку.

Козерог

Близкие люди создадут вам проблемы, чтобы их решить — придется изрядно потратиться.

Водолей

Если забудете о своих эмоциях, то у вас получится неплохо заработать.

Рыбы

Рыбам в этот день позволительно совершать и небольшие, и крупные приобретения.

Хорошего вам дня!

Ранее мы писали о знаках зодиака, которые не умеют любить.

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