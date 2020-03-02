Стиль жизни

Без кредитов и долгов: гороскоп на 5 марта для всех знаков зодиака

Четверг, 5 марта, — плохой день, чтобы давать взаймы.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 5 марта для всех знаков зодиака.

Овен

Удачный день для тех представителей знака, кто хочет сменить работодателя.

Телец

День принесет Тельцам щедрые плоды. Если вы давно хотели показать на работе свои таланты, дерзайте.

Близнецы

У Близнецов возможны конфликты с близкими людьми и даже расставания. Не огорчайтесь, скоро все наладится.

Рак

Раки не смогут похвастаться внимательностью, приготовиться к неприятным новостям.

Лев

Не стоит брать кредит и подписывать документы. Личная жизнь изменится в лучшую сторону.

Дева

Найдите время написать тому, кому давно обещали. Это день позитива и положительной энергии.

Весы

Не самый благоприятный день для работы с важными документами и оформления имущества.

Скорпион

Этот день плохо подходит для реформ в сфере финансов, не приветствуются дорогие покупки.

Стрелец

Хороший день, чтобы начать домашний ремонт или крупную перестановку.

Козерог

Близкие люди создадут вам проблемы, чтобы их решить — придется изрядно потратиться.

Водолей

Если забудете о своих эмоциях, то у вас получится неплохо заработать.

Рыбы

Рыбам в этот день позволительно совершать и небольшие, и крупные приобретения.

Хорошего вам дня!

Ранее мы писали о знаках зодиака, которые не умеют любить.

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