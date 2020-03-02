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Страшное убийство девушки во Львовской области: появилось фото стрелка

14:36 2 марта 2020 685
Полиция
Инф. «ФАКТОВ»

Во Львовской области полиция проводит спецоперацию по задержанию 56-летнего жителя Харьковской области, подозреваемого в убийстве 22-летней девушки и в покушении на убийство 41-летнего мужчины в Пустомытах. Ранее в Пустомытах разгромили электричку.

Как сообщает ТСН, 56-летний житель Харьковской области открыл стрельбу на улице — сначала выстрелил в голову своей знакомой, 22-летней жительнице Яворова, а затем ранил очевидца преступления, бросившегося на помощь пострадавшей. Девушка скончалась, а мужчина госпитализирован.

«По подозрению в совершении убийства и покушения на убийство разыскивается Тур Виктор Васильевич, 1963 года рождения, житель Харьковской области. Приметы: рост около 170 см, шатен, носит бороду. Одет в длинную коричневую кожаную куртку, темно-синий свитер и темные брюки», — сообщили в полиции.

На территории Львовской области проводится полицейская операция по розыску подозреваемого.

Ранее сообщалось, что в Днепре разыскивают пропавшего ветерана ООС.

Фото: аutocentre.ua

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