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Происшествия

Не пришел с работы: в Днепре разыскивают пропавшего военного (фото)

19:57 28 февраля 2020 87
Евгений Сенник
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В Днепре с 19 февраля разыскивают пропавшего без вести военнослужащего, который участвовал в Операции Объединенных сил. Ранее под Киевом пропали и были объявлены в розыск мама с маленькой дочкой.

Как сообщает «Днепр оперативный», пропавшего мужчину зовут Евгений Сенник. Последний раз он выходил на связь с матерью и сказал, что находится на работе, на улице Береговой. После этого Евгения Сенника никто не видел, и на связь он не выходил.

Приметы пропавшего мужчины: среднего телосложения, возраст — 39 лет, рост — 180 см. У него от природы русые волосы, но чаще Евгения видели подстриженным налысо.

Сослуживцы и родственники просят помочь в поиске и обращаться с информацией о местонахождении мужчины по телефонам: (067) 562 95 07 или (068) 887 13 26.

Ранее сообщалось, что пропала женщина, которая отправилась в Почаевскую лавру.

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