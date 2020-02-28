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Не пришел с работы: в Днепре разыскивают пропавшего военного (фото)
В Днепре с 19 февраля разыскивают пропавшего без вести военнослужащего, который участвовал в Операции Объединенных сил. Ранее под Киевом пропали и были объявлены в розыск мама с маленькой дочкой.
Как сообщает «Днепр оперативный», пропавшего мужчину зовут Евгений Сенник. Последний раз он выходил на связь с матерью и сказал, что находится на работе, на улице Береговой. После этого Евгения Сенника никто не видел, и на связь он не выходил.
Приметы пропавшего мужчины: среднего телосложения, возраст — 39 лет, рост — 180 см. У него от природы русые волосы, но чаще Евгения видели подстриженным налысо.
Сослуживцы и родственники просят помочь в поиске и обращаться с информацией о местонахождении мужчины по телефонам: (067) 562 95 07 или (068) 887 13 26.
Ранее сообщалось, что пропала женщина, которая отправилась в Почаевскую лавру.
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