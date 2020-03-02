На «Холостяк» придет популярная вокалистка «Х-фактора» (фото, видео)

Шоу-бизнес

Уже в пятницу, 6 марта, на СТБ стартует премьера 10-го сезона романтического реалити «Холостяк». Его главным героем стал 34-летний пилот и владелец летной школы в США Макс Михайлюк. Среди девушек, которые решили покорить сердце Холостяка, будет и популярная вокалистка, завоевавшая симпатию зрителей благодаря проекту «Х-фактор».

Макс Михайлюк

Алина Ляшук участвовала в седьмом сезоне шоу «Х-фактор», и ее видео на YouTube собрало больше 15 миллионов просмотров, войдя в топ-3 самых просматриваемых за все 10 сезонов проекта. Девушка спела песню Джастина Бибера — Boyfriend. Алина признается, что пение — ее вдохновение и отдушина, но для полного счастья ей не хватает близкого человека рядом. Сердце девушки все еще свободно.

— Я слежу за жизнью Никиты Добрынина и Даши Квитковой, — рассказала Алина. — Меня привлекают такие отношения — искренние, светлые, позитивные, добрые. Я иду на проект, чтобы ощутить все эти чувства. Хочу и верю, что это будет взаимно.

Алина Ляшук

Напомним, победительницей девятого сезона романтического реалити «Холостяк» (СТБ) стала Даша Квиткова. Именно ей главный герой — Никита Добрынин — надел на пальчик кольцо в финальном эпизоде проекта.

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