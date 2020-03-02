Клип украинского режиссера претендует на престижную премию Berlin Music Video Awards

Шоу-бизнес

Нашумевший клип «I_$USS», который украинский режиссер Леонид Колосовский снял для группы Сергея Шнурова «Ленинград», претендует на престижную премию Berlin Music Video Awards. Видео попало в шорт-лист. Также за победу соревнуются клипы группы Coldplay, Seed, Little Big и другие.

Провокационный клип «I_$USS» вышел в июне 2019 года и за первые 6 дней набрал на YouTube 6 миллионов просмотров, а сейчас эта цифра уже перешагнула отметку в 20 миллионов.

«У нас была идея рассказать историю конкретной девушки, которая влюбляется в мужчину — внешне он похож на Иисуса, а точнее на тот образ, который ей трактовало искусство. У нее возникают определенные фантазии и чувства, а под влиянием веществ, девушка начинает видеть не только мужчину, но и различные страхи и тревоги. Эту задумку мы и воплотили в жизнь», — говорил Колосовский о скандальном клипе.

Победителей премии назовут в конце мая. Церемония награждения пройдет в Берлине.

Ранее клип Колосовского «Полюбэ» для группы MOZGI был заявлен в категории премии «Most Trashy».

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