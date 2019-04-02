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Взрывной клип Потапа претендует на престижную премию в Европе
Потап и его группа Mozgi, представившие недавно клип Digitalization, претендуют на престижную музыкальную награду в Европе. Предыдущее видео коллектива «Полюбэ» вошло в шорт-лист ежегодной премии Berlin Music Video Awards. Украинские музыканты претендуют на победу в категории Most Trashy. Премия Berlin Music Video Awards-2019 пройдет в Берлине с 28 мая по 1 июня.
Об этом сообщил Потап, который сейчас с коллективом находится в туре по городам Украины.
«Клип „Полюбэ“ вошел в шорт-лист ежегодной премии Berlin Music Video Awards и попал в номинацию Most Trashy. Видео взорвало сеть, набрав более 15 млн просмотров на YouTube, и получило награду от X-Ray Marketing Awards (mmr.ua) Ре: актив года: Бомба-Ракета», — похвастался Потап.
Напомним, премьера психоделического клипа «Полюбэ» состоялась 19 октября 2018 года. По сюжету, зрители попадают в интерактивный музей будущего, где можно увидеть голограмму головы Потапа и даже фирменный кокошник Оли Поляковой. Одну из ролей в клипе, юного школьника, сыграл сын Потапа Андрей.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что певица Настя Каменских NK выпустила горячий клип на ремикс песни Peligroso.
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