«Ленинград» выпустил провокационный клип «i_$uss» (видео)

Шоу-бизнес

Сергей Шнуров с группой «Ленинград», заявившие о роспуске коллектива и прощальном туре, продолжают радовать поклонников новыми работами. Только недавно музыканты представили клип «Кабриолет». И вот очередная новинка — провокационный клип «i_$uss», в котором затронута религиозная тема.

Авторы сразу предупредили, что не хотели оскорбить чувства верующих или разжечь ненависть. Это всего лишь «сатирическое художественное произведение без скрытых каверзных смыслов».

Режиссером клипа стал украинский клипмейкер Леонид Колосовский, снимавший ролики для популярных групп «Время и Стекло», «Потап и Настя» и других. В главных ролях снялись Мария Стопник и Назар Проценко.

В центре сюжета — девушка, которая в ночном клубе съедает таблетку и «встречает» «Иисуса», парня с длинными волосами и бородой. После выпитого вина героиню тошнит, и она видит послание в печенье с предсказаниями. На улице она раздает хлеб бездомным. Чудом забеременев, она рожает iPad, на экране которого виден Instagram-аккаунт «Иисуса».

Стоит отметить, что Сергей Шнуров три года учился в Теологическом институте на философском факультете.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что украинская певица Светлана Лобода выпустила клип в стиле вестерна «Пуля-дура».

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