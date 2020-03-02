В Киеве извращенец преследует девушек и женщин: что о нем известно

Происшествия

В Киеве бородатый мужчина преследует девушек и женщин. Он замечен на нескольких станциях метро, автобусов и в общественных местах. Причем действует не однотипно: может попытаться уверить подростка, что он его учитель и должен научить сексу, может попросить помощи у женщины, а потом не давать ей уйти и приставать с неприличными предложениями. Напомним, ранее в Киеве был задержан «режиссер» детского порно: он искал девочек в торговых центрах и, обещая сделать им карьеру фотомодели, вовлекал в порноиндустрию.

О бородатом извращенце сообщила в соцсетях киевлянка Ольга К., чью 13-летнюю дочь тот преследовал 29 февраля. По ее словам, мужчина увязался за девочкой на Лесном массиве, сел с ней в автобус, потом в метро. Уверял, что он ее преподаватель истории, и рассказывал о своей половой жизни. Девочка позвонила маме и та встретила ее у метро «Левобережная»: «Сегодня в 18:30 за дочерью-подростком увязался извращенец. Район „Лесная“, сопровождал ее на автобус и метро, на метро „Левобережная“ я ее встречала. Расспрашивал о возрасте, рассказывал о своем сексуальном опыте. Она растерялась, стыдно было грубить старшему (он разговаривает спокойно, уверенно, убедительно), кричать не смогла. Убежать не получилось, он блокировал ей выход».

Женщина задержала извращенца и завела его в вестибюль станции, где попросила помощи у сотрудников метрополитена, но там, по ее словам, сказали, что раз она его сюда завела с улицы, то полицейские на станции заниматься им не будут, надо вызывать полицию города. Однако звонить по «102» Ольга не стала, ограничившись тем, что сфотографировала извращенца и распространила его фото в интернете.

Как оказалось, его неоднократно уличали в подобных действиях: возле Ocean Plaza, на Русановской набережной, на улице Курчатова и возле кинотеатра «Россия» на Лесном массиве. Так, за несколько часов до случая с дочерью Ольги тот же мужчина приставал к киевлянке Марии на метро «Университет». Причем сначала он попросил девушка купить ему жетончик, после чего начал «сексуально просвещать» жертву.

Пользователи соцсетей даже установили дом на Лесном проспекте, в котором проживает мужчина. Нашлись и его знакомые, которые утверждают, что это совсем не извращенец, а безобидный человек, хоть и немного странноватый.

— Правоохранители уже пообщались с Ольгой о произошедшем. В настоящее время она пока не готова написать заявление в полицию — по личным мотивам. Тем не менее информацию об этом случае передали сотрудникам, которые проверят личность мужчины и мотивы его действий, — рассказала «ФАКТАМ» пресс-офицер Деснянского райуправления полиции Киева Наталия Федоровская.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Гонконге мужчина запускал руки под одежду женщинам, якобы чтобы вытащить большую сороконожку, а сам щупал их за грудь.

А в России педофил притворялся полицейским, чтобы обыскивать девочек: не прячут ли они табачные изделия в интимных местах.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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