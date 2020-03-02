- 20:02 Арахамия намекнул на дальнейшую судьбу Гончарука
- 19:58 В какие дни голодать и отказаться от алкоголя: лунная диета на март-2020
- 19:35 Первым повезет тем, кому за 80: в Минсоцполитики рассказали, как в 2020 году будут расти пенсии
- 19:13 Подозревают воспитателей: в деле о пытках детей в одесском центре появились новые подробности
- 19:06 НБУ резко повысил курсы доллара и евро
- 19:01 Жеребьевка Лиги наций: онлайн-трансляция церемонии в Амстердаме
- 18:41 В Киеве поймали грузинского вора в законе, которого разыскивали за заказное убийство во Франции
- 18:36 Финансовая прибыль и неожиданные встречи: гороскоп на март для всех знаков зодиака
- 18:31 Киевский метрополитен изменит режим работы из-за футбола
- 18:11 Странная смерть Старицкого: следственный эксперимент в доме Кожары сорвался
- 18:07 Украинский олимпийский чемпион издал в США уникальную книгу: эксклюзивные фото
- 18:03 Дмитрий Дикусар заговорил о третьей жене
НБУ резко повысил курсы доллара и евро
Официальный курс доллара на вторник, 3 марта, установлен Национальным банком Украины на уровне 24,81 гривен,
Такая информация обнародована на официальном сайте регулятора.
Точное значение курса американской валюты — 24,818 гривен (2 марта — 24,5900 гривен).
Официальный курс евро на вторник установлен на уровне 27,6075 гривен (2 марта — 26,9789 гривен).
Напомним, ранее опрошенные «ФАКТАМИ» эксперты констатировали потерю интереса инвесторов к ценным бумагам Украины, что может негативно отразиться на курсе национальной валюты. На этой неделе они ожидают дальнейшего роста курса американской валюты к гривне.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?