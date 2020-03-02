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Деньги

НБУ резко повысил курсы доллара и евро

19:06 2 марта 2020 375
НБУ резко повысил курс доллара
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Официальный курс доллара на вторник, 3 марта, установлен Национальным банком Украины на уровне 24,81 гривен, т. е. на 22 копейки выше, чем курс на понедельник, 2 марта.

Такая информация обнародована на официальном сайте регулятора.

Точное значение курса американской валюты — 24,818 гривен (2 марта — 24,5900 гривен).

Официальный курс евро на вторник установлен на уровне 27,6075 гривен (2 марта — 26,9789 гривен).

Напомним, ранее опрошенные «ФАКТАМИ» эксперты констатировали потерю интереса инвесторов к ценным бумагам Украины, что может негативно отразиться на курсе национальной валюты. На этой неделе они ожидают дальнейшего роста курса американской валюты к гривне.

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