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Россия формирует две новые армии у границ Украины и корпус в Крыму, — разведка

Россия продолжает наращивать группировку войск вблизи границы с Украиной. Так, в Западном и Южном военных округах завершается формирование двух новых армий — 20-й (штаб в Воронеже) и 8-й (Новочеркасск), а также 22 армейского корпуса (Симферополь) на территории аннексированного Крыма. Это констатировал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий.

По его словам в интервью Обозревателю, на данный момент основные боевые части указанных формирований почти сформированы, и достижение оперативных возможностей армий ожидается до конца 2021 года.

«Соединения и части Южного и Западного военных округов РФ в приоритетном порядке получают современные и модернизированные образцы вооружения и военной техники. Особое внимание уделяется перевооружению авиационных частей ударными самолетами и вертолетами, а также поставке в войска новейшего ракетного вооружения наземного и морского базирования», — констатировал офицер.

Общая же численность группировки Вооруженных Сил России вдоль государственной границы Украины, на временно оккупированной территории Донецкой, Луганской областей и Крыма оценивается в 87- 90 тысяч военнослужащих (в т.ч. Первый и Второй армейские корпуса численностью более 35 тыс. военнослужащих).

На вооружении у них находится 1100 танков, 2500 боевых бронированных машин, 1600 артиллерийских и ракетных систем, 340 боевых самолетов и 240 боевых вертолетов, более 50 кораблей/катеров и 6 подводных лодок. Также указанные группировки могут быть усилены за счет трех Центров обеспечения мобилизационного развертывания (ЦОМР). которые могут мобилизовать около 40 тысяч человек.

Напомним, ранее украинские военные констатировали, что для полномасштабного вторжения в нашу страну российским военным понадобится две недели, а уже к 2022−2023 годам РФ может начать наступление без проведения мобилизации.

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