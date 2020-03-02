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Кому не удастся отдохнуть: гороскоп на 7 марта для всех знаков зодиака
Суббота, 7 марта, — хороший день для любых дел.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 7 марта для всех знаков зодиака.
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Овен
Вам в этот день не рекомендуется рутинная работа, требующая сосредоточенности.
Телец
Хороший день для дел, связанных с автомобилями, техникой, электроникой.
Близнецы
Не исключены срочные задачи, которых вы не могли предвидеть заранее.
Рак
Возможны конфликты с партнером по отношениям, из-за которых возникнет намерение расстаться.
Лев
День неплохо подходит для проведения сделок, подписания договоров или купли-продажи.
Дева
Не исключены небольшие словесные перепалки с соседями или госслужащими.
Весы
Возможно придется рискнуть здоровьем или отстоять перед кем-то свои идеалы.
Скорпион
Скорпионы в этот день могут получить предложение, которого долго ждали.
Стрелец
Совет звезд: не отказывайтесь от спонтанного приглашения в гости.
Козерог
День неплохо подходит для начала борьбы со своим недостатком. Также можно выбросить старые вещи и приобрести новые.
Водолей
Водолеи, из-за вас могут поссориться ваши близкие, поэтому думайте, что вы говорите и как себя ведете.
Рыбы
Рыбам в этот день не желательно отвергать советы друзей. Возможны проблемы с транспортом.
Хорошего вам дня!
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