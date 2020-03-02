Стиль жизни

Кому не удастся отдохнуть: гороскоп на 7 марта для всех знаков зодиака

Суббота, 7 марта, — хороший день для любых дел.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 7 марта для всех знаков зодиака.

Овен

Вам в этот день не рекомендуется рутинная работа, требующая сосредоточенности.

Телец

Хороший день для дел, связанных с автомобилями, техникой, электроникой.

Близнецы

Не исключены срочные задачи, которых вы не могли предвидеть заранее.

Рак

Возможны конфликты с партнером по отношениям, из-за которых возникнет намерение расстаться.

Лев

День неплохо подходит для проведения сделок, подписания договоров или купли-продажи.

Дева

Не исключены небольшие словесные перепалки с соседями или госслужащими.

Весы

Возможно придется рискнуть здоровьем или отстоять перед кем-то свои идеалы.

Скорпион

Скорпионы в этот день могут получить предложение, которого долго ждали.

Стрелец

Совет звезд: не отказывайтесь от спонтанного приглашения в гости.

Козерог

День неплохо подходит для начала борьбы со своим недостатком. Также можно выбросить старые вещи и приобрести новые.

Водолей

Водолеи, из-за вас могут поссориться ваши близкие, поэтому думайте, что вы говорите и как себя ведете.

Рыбы

Рыбам в этот день не желательно отвергать советы друзей. Возможны проблемы с транспортом.

Хорошего вам дня!

Ранее мы писали о самых успешных знаках зодиака.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter