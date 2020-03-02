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Воды нет, но вы держитесь: на обмелевшем Тайганском водохранилище в Крыму появились острова (видео)

22:06 2 марта 2020 243
Воды нет, но вы держитесь: на обмелевшем Тайганском водохранилище в Крыму появились острова (видео)
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

На Тайганском водохранилище в Белогорском районе аннексированного Крыма начали появляться острова из-за снижения уровня воды. Фото опубликовал ресурс Крым.Реалии.

Издание констатирует, что обмеление водоема продолжается, хотя еще в январе уровень воды в водохранилище был достаточно высоким.

«Обычно весной после зимних осадков уровень воды в Тайганском водохранилище, наоборот, был выше зимнего. Но в этом году зима была скудной на осадки, а потребление не прекращалось, воду сливали всю зиму. Теперь сливать нечего и вся нагрузка ляжет на близлежащее Белогорское водохранилище, поэтому следует ожидать, что и оно скоро сильно обмелеет», — допустил житель Белогорского района Решад Меметов.

В свою очередь владелец парка львов «Тайган» Олег Зубков констатировал, что и по Белогорскому водохранилищу, откуда теперь получает воду его парк, прогноз пессимистический.

«Поэтому в парке делаем запасы на сезон уже сейчас», — сказал он.

Напомним, бывший нардеп и вице-премьер Крыма, глава общественного правозащитного движения «Сила права» Андрей Сенченко в интервью «ФАКТАМ» допустил, что если Украина начнет подавать воду в оккупированный Крым, о чем в последнее время заговорили в президентской фракции «Слуга народа», это будет означать признание аннексии полуострова и отказ возвращать его под украинскую юрисдикцию.

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