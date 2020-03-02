Происшествия

14-летний подросток устроил резню под Киевом: тяжело ранены два человека (фото)

В Киево-Святошинском районе 14-летний подросток пытался зарезать родную тетку и ее четырехлетнего сына. Об инциденте сообщили в пресс-службе Нацполиции Киевской области. Напомним, в центре Киева группа школьников ножом угрожала прохожим.

Отмечается, что парень жил с семьей родственников отдельно от мамы в Киево-Святошинском районе столицы, поскольку ходил в школу, расположенную вблизи. Очевидно, успехов в учебе он не демонстрировал, поэтому получал регулярные замечания от родственницы.

Однако вечером 1 марта подростку надоели нравоучения и он набросился на нее с ножом. Когда же потерпевшая смогла выбежать из дома и попыталась дозвониться сестре, школьник выбил у нее из рук телефон и начал избивать.

Позже он переключился на маленького братика, которому нанес множественные ножевые ранения.

Место убийства

В этот момент домой вернулась мать подростка, однако и она стала объектом агрессии — сын пытался ударить ее ножом, но не закончил начатого и сбежал в неизвестном направлении.

На данный момент неадекват задержан. Инцидент квалифицирован по части 2 статьи 15 («Покушение на убийство»), п. 1 п. 2 ч. 2 статьи 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса. Начато досудебное расследование.

Напомним, ранее под Киевом мужчина застрелил собственную мать из охотничьего ружья. Чтобы задержать его, пришлось привлекать бойцов подразделения КОРД.

Фото полиции Киевской области

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