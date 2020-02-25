Происшествия

Под Киевом спецназ обезвредил убийцу, застрелившего свою мать

Под Киевом мужчина застрелил собственную мать из охотничьего ружья. Чтобы задержать его, пришлось привлекать бойцов подразделения КОРД.

Как сообщили в полиции Киевской области, об инциденте стало известно от позвонившей на линию 102 жительницы Вышгородского района.

Тем не менее она не назвала точного адреса, где произошло преступление.

«Счет времени шел на минуты. Полицейские быстро выяснили адрес и по учету МВД установили, что на хозяина дома зарегистрировано охотничье ружье ИЖ-54», — объяснили в полиции.

По прибытию правоохранителей на место происшествия хозяин дома запер дверь и отказался выходить. При этом он выкрикивал угрозы и угрожал применить огнестрельное оружие против полицейских. Тем не менее им все же удалось отвлечь злоумышленника и проникнуть в дом.

Место происшествия

Там было обнаружено тело женщины с огнестрельным ранением.

57-летнего стрелка задержали. При осмотре изъятого у него ружья выяснилось, что срок действия разрешения на него истек несколько дней назад.

Изъятое оружие

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в январе под Киевом из охотничьего ружья застрелили участника АТО. Полицейские выяснили неожиданную причину преступления.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter