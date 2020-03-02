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Стиль жизни

Свидания и чужие проблемы: гороскоп на 11 марта для всех знаков зодиака

13:32 10 марта 2020 244
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Среда, 11 марта, — удачный день для торжественных событий.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 11 марта для всех знаков зодиака.

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Овен

Удача предвидится в личных делах. Многим одиноким представителям этого знака суждено встретить любовь.

Телец

Правильно вести дела и выстраивать отношения Тельцам поможет интуиция.

Близнецы

Близнецы могут столкнуться с неопределенной позицией работодателя, ставящей их в неловкое положение.

Рак

У одиноких Раков есть шанс на романтическое знакомство, которое перерастет в серьезные отношения.

Лев

Возможны знаки внимания от незнакомцев. Удачный день, чтобы купить обновки.

Дева

Не исключены неприятности в жизни близких людей, а решать все придется вам.

Весы

Не начинайте новых дел, вы рискуете быстро потерять контроль над ними.

Скорпион

Не стоит ждать от судьбы подарков. Делайте то, что подсказывает сердце, а не разум.

Стрелец

Откажитесь от сомнительных предложений и непроверенных методов в работе.

Козерог

Возможны счастливые совпадения и неожиданные находки. Хороший день для свиданий.

Водолей

Нежелателен переезд, выбор места жительства. Старайтесь не сотрудничать с родственниками.

Рыбы

Рыбы, не бойтесь потерять сомнительный шанс, уклоняйтесь от подозрительных предложений.

Хорошего вам дня!

Ранее мы публиковали гороскоп на март.

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