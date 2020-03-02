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Свидания и чужие проблемы: гороскоп на 11 марта для всех знаков зодиака
Среда, 11 марта, — удачный день для торжественных событий.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 11 марта для всех знаков зодиака.
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Овен
Удача предвидится в личных делах. Многим одиноким представителям этого знака суждено встретить любовь.
Телец
Правильно вести дела и выстраивать отношения Тельцам поможет интуиция.
Близнецы
Близнецы могут столкнуться с неопределенной позицией работодателя, ставящей их в неловкое положение.
Рак
У одиноких Раков есть шанс на романтическое знакомство, которое перерастет в серьезные отношения.
Лев
Возможны знаки внимания от незнакомцев. Удачный день, чтобы купить обновки.
Дева
Не исключены неприятности в жизни близких людей, а решать все придется вам.
Весы
Не начинайте новых дел, вы рискуете быстро потерять контроль над ними.
Скорпион
Не стоит ждать от судьбы подарков. Делайте то, что подсказывает сердце, а не разум.
Стрелец
Откажитесь от сомнительных предложений и непроверенных методов в работе.
Козерог
Возможны счастливые совпадения и неожиданные находки. Хороший день для свиданий.
Водолей
Нежелателен переезд, выбор места жительства. Старайтесь не сотрудничать с родственниками.
Рыбы
Рыбы, не бойтесь потерять сомнительный шанс, уклоняйтесь от подозрительных предложений.
Хорошего вам дня!
Ранее мы публиковали гороскоп на март.
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