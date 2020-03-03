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Граница на замке: в Абхазию запретили въезд по "паспортам ДНР-ЛНР"
Непризнанная «республика» Абхазия закрыла въезд из-за коронавируса, сообщают сепаратистские СМИ. Запрет не распространяется только на местных жителей и россиян. Жителям ОРДЛО без паспорта РФ въезд тоже закрыт. Ограничения на въезд действуют до 7 апреля.
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В местных пабликах очень живо отреагировали на новость.
«Боятся, чтобы наши ребятки не поехали».
«Просто выборы в Абхазии 20 марта».
«Не нарвут мимозы на халяву».
«Ох, добьют эти республики».
«А паспорт РФ дает гарантию отсутствия коронавируса для дэнээровцев?»
«Вот тот случай, когда жители Евросоюза и США горько сожалеют, что не имеют паспорта РФ».
«Прорыв? Осталось только, чтобы Седово закрылось».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что медицинское обслуживание в ОРДО почти стопроцентно станет платным.
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— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…