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Граница на замке: в Абхазию запретили въезд по "паспортам ДНР-ЛНР"

8:46 3 марта 2020 311
граница Абхазии
Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

Непризнанная «республика» Абхазия закрыла въезд из-за коронавируса, сообщают сепаратистские СМИ. Запрет не распространяется только на местных жителей и россиян. Жителям ОРДЛО без паспорта РФ въезд тоже закрыт. Ограничения на въезд действуют до 7 апреля.

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В местных пабликах очень живо отреагировали на новость.

«Боятся, чтобы наши ребятки не поехали».

«Просто выборы в Абхазии 20 марта».

«Не нарвут мимозы на халяву».

«Ох, добьют эти республики».

«А паспорт РФ дает гарантию отсутствия коронавируса для дэнээровцев?»

«Вот тот случай, когда жители Евросоюза и США горько сожалеют, что не имеют паспорта РФ».

«Прорыв? Осталось только, чтобы Седово закрылось».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что медицинское обслуживание в ОРДО почти стопроцентно станет платным.

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