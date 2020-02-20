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Украина

Медицинские услуги в ОРДО стали платными, но не для оккупантов

21:55 20 февраля 2020 171
платные медуслуги в ДНР
Егор КРУШИЛИН, «ФАКТЫ»

Медицинское обслуживание в ОРДО почти стопроцентно станет платным. Постановление об этом оккупационные власти подписали 19 февраля 2020 года. Об этом сообщают «офицальные» паблики оккупантов.

Однако сами оккупанты за медицинские услуги платить не будут: медицинское обслуживание иностранных граждан — военнослужащих фейковой республики «ДНР» и лиц, к ним приравненных, «служащих гражданской, военной, правоохранительной, оперативно-спасательной государственных служб» останется бесплатным. То есть граждане России — страны агрессора, которые возглавляю незаконные вооруженные формирования, воюющие против Украины, за медицинское обслуживание не будут. Так сказано в 21-м пункте «постановления».

В длинном перечне медицинских услуг, которые жителям оккупированных территорий Донетчины теперь придется оплачивать, есть и копии выписки из истории болезни, и компоненты и препараты, изготовленные из донорской крови. А это чаще всего плазма, которую переливают при оперативных вмешательствах. Платить придется и почти за все виды профессиональных медосмотров.

А медосмотры необходимо проходить практически всем работникам сферы общественного питания, медицинских и детских дошкольных учреждений, а также водителям. Последние обязаны проходить также ежедневные предрейсовые и послерейсовые медосмотры.

В итоге жители ОРДО прогнозируют дальнейшее повышение цен на услуги общепита, такси и общественного транспорта, тарифы на проезд в транспорте, которые совсем недавно выросли вдвое.

«Нас убеждали, что водителям троллейбусов зарплату повысят за счет повышения тарифов на проезд. А если троллейбусные и трамвайные парки будут еще и за медосмотры деньги медучреждениям перечислять, то сколько же будет стоить проезд?» -— рассуждает житель оккупированной Макеевки, с которым удалось поговорить «ФАКТАМ».

Дончане, которые часто пользуются услугами такси, рассказали, что уже с 19 февраля таксисты платят по 50 рублей (около 19 грн) за один предсменный осмотр. Впрочем, процедура выглядит формально: водитель платит деньги, медик ставит ему в путевой лист печать, свидетельствующую о том, что тот якобы осмотрен, рассказал очевидец «медосмотра».

«Знакомый таксист сообщил, что в таксопарке их уже предупредили о том, что ежегодные и предсменные медосмотры будут производиться за счет предприятия, поэтому в данной службе такси подумывают над тем, чтобы в самое ближайшее время повысить стоимость услуг», — поделился с «ФАКТАМИ» житель Донецка.

Кроме того, как ранее сообщали «ФАКТЫ», водителям всех видов автотранспорта в ОРДО уготованы новые поборы — «страхование» и обязательная замена номеров.

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