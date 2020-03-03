«Самый большой клоун»: президент «Интера» публично оскорбил главу итальянского футбола

Спорт

Китайский бизнесмен Стивен Чжан, являющийся президентом миланского «Интера», подверг жесткой критики главу итальянской серии А Паоло Даль Пино. Причиной стал массовый перенос и отмена матчей чемпионата из-за эпидемии коронавируса (согласно данным, из европейских стран именно в Италии наибольшее число заболевших).

«Играетесь с календарем и задвигаете здоровье общества на второй план. Вы — самый большой клоун, которого я видел. Переносы на 24 часа, 48 часов, 7 дней? Что дальше? Каков будет ваш следующий ход? Как вы можете говорить о спортивном духе и честном соревновании? Почему бы не отказаться вообще от защиты игроков и тренеров, а попросить их быть готовыми к игре круглосуточно? Позор вам, Паоло Даль Пино. Пришло время взять на себя ответственность. Так все и поступают в 2020-м. Неважно, где вы живете и болеете за „Интер“ или „Ювентус“. Нет ничего важнее безопасности и здоровья. Это приоритет для вас, вашей семьи и общества», — написал Чжан на своей странице в Instagram.

Добавим, что центральный матч 26-го тура, в котором «Интер» сыграет на выезде с «Ювентусом», изначально был перенесен на 13 мая, но, как утверждает авторитетное издание Gazzetta dello Sport, поединок может пройти 9 марта без присутствия зрителей на «Ювентус Стэдиум» в Турине.

Отметим, что «Интер» занимает третью строчку в турнирной таблице серии А, отставая от лидирующего «Лацио» на восемь очков (но при этом имея две игры в запасе). «Ювентус» расположился на второй строчке в двух очках от лидера и имея игру в запасе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что из-за эпидемии коронавируса Олимпийские игры в Токио могут пройти без зрителей.

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