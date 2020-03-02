Спорт

Коронавирус может оставить Олимпиаду без зрителей: что известно

Олимпийские игры, которые должны пройти в 2020 году в Токио, находятся под серьезной угрозой. Как сообщает британское издание Daily Mail, впервые в истории крупнейшие спортивные соревнования четырехлетия могут пройти без зрителей.

Виной всему коронавирус COVID-19, активно распространяющийся по планете и уже унесший жизни более трех тысяч людей. Впрочем, власти Японии, которая входит в топ-5 стран по количеству подтвержденных заражений среди людей, не собираются отказываться от проведения Олимпиады, на подготовку к которой было потрачено около 12 млрд долларов.

На данный момент в качестве основного варианта рассматривается проведение Игр без присутствия зрителей на трибунах, но с показом соревнований по телевидению.

«Мы работаем в тесном сотрудничестве с правительством Японии и оргкомитетом Игр, чтобы обеспечить безопасность. Мы полностью заинтересованы в успешном проведении Игр и подготовка Токио должна проходить согласно утвержденному плану», — цитирует главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха издание Kyodo.

Отметим, что Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа, а Паралимпиада будет длиться с 25 августа по 6 сентября.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что трехкратный олимпийский чемпион по плаванию Сунь Ян разбил молотком допинг-пробу и был дисквалифицирован на 8 лет.

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