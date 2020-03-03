Пчелы тайно устроили в жилом доме гигантский улей с 45 килограммами меда (фото)

Мир

В городе Ричмонд (американский штат Виргиния), пчелы тайно обустроили гигантский улей внутри жилого многоквартирного дома. Представители компании Virginia Wildlife Management and Control сообщили, что к ним поступили жалобы на вылетающих из вентиляции пчел. Эта квартира довольно долго пустовала, поэтому насекомых раньше не замечали.

Как сообщает издание The Charlotte Observer, оказалось, что в потолке над гостиной проживали тысячи пчел. «Мы проделали в потолке дыру диаметром 1,8 метра, а потом расширяли ее, а улей все не кончался», — рассказал владелец компании Рич Перри, который признался, что в первые столкнулся со случаем, когда пчелы поселились в столь необычном месте внутри дома.

Судя по всему, насекомые проживали в квартире уже около двух лет. Длина улья составляла 2,5 метра. Там могли разместиться от 100 до 150 тысяч насекомых. Однако, к счастью, он не был заселен полностью. В сотах оставалось до 45 килограммов меда. Правда, лишь около девяти килограммов были пригодны к употреблению в пищу.

Пчел перевезли в безопасное место.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что во время матча футболистов атаковали пчелы.

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