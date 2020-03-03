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Украина

Дают ложное ощущение безопасности: украинцев призвали не скупать хирургические маски из-за коронавируса

13:29 3 марта 2020 281
маска
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Министерство здравоохранения, сообщив о первом пациенте с коронавирусом в Украине, тут же попросило население не скупать в аптеках медицинские маски. Минздрав напомнил, что маски от вируса не защищают. Медицинское изделие предназначено для заболевших, а не для здоровых.

«Использовать маски необходимо только в случае, если у вас есть признаки острого вирусного заболевания или если вы медик, работающий с пациентами. Маски могут создать ложное ощущение безопасности, и люди не будут выполнять важные меры безопасности: мыть руки и тому подобное. Здоровым маски ни к чему», — считает заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения также не упоминает маски в числе методов, способных защитить от заболевания коронавирусом COVID-19. Если человек не кашляет, не чихает и не имеет других симптомов ОРВИ, в маске нет нужды. Зато маска необходима заболевшим и медицинскому персоналу, ухаживающему за больными.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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