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«Побачення у Вегасі» с Олей Поляковой и Эриком Робертсом и другие кинопремьеры недели

В украинский прокат вышли шесть новых фильмов, в том числе отечественная комедия «Побачення у Вегасі». Для похода в кино всей семьей предлагается полнометражный американский мультфильм «Вперед». А дальше начинается настоящий праздник для поклонников европейского кинематографа. Остальные четыре картины сняты британцами и французами. И еще одно важное совпадение — все они являются комедиями. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о фильмах, которые вышли в украинский прокат на прошлой неделе.

«Побачення у Вегасі»

(16+, «Свидание в Вегасе», Украина, Volga Ukraine, комедия)

Две украинские рекламные фирмы ведут борьбу за выгодный контракт с американцами. Подписание документов должно состояться в Лас-Вегасе. Туда и отправляются представители конкурирующих компаний. Это Артем и Оксана. Путешествие в столицу игорного бизнеса превращается в опасное, но романтическое приключение…

Снял фильм режиссер Сергей Вейн («Продюсер»). Главные роли исполнили дебютант Никита Бычков-Андриевский, Марина Дьяконенко («Бессмертник»), певица Оля Полякова, популярный голливудский актер Эрик Робертс, телеведущий Владимир Остапчук, украинский рэпер Вова зі Львова.

Съемки картины проходили в Киеве и американском штате Невада. В записи саундтрека к комедии приняла участие группа KAZKA, записавшая песню «Літаки».

«Вперед»

(6+, США, Walt Disney совместно с Pixar, анимационный фильм для семейного просмотра)

Эта невероятная история происходит в волшебном мире, где живут эльфы, тролли, кентавры и прочие сказочные существа. Когда-то здесь царила магия, но со временем, а также с приходом технического прогресса, все изменилось. И теперь жизнь стала обычной. Или почти обычной. Главные герои — близнецы-эльфы, растущие без отца. Он исчез, когда братья были еще маленькими. И вот близнецам исполняется 16 лет. Мама дает им волшебный посох, который может вернуть их отца, но только на одни сутки…

Снял мультфильм Дэн Скэнлон, известный как режиссер «Университета монстров». В оригинальной англоязычной версии главные роли озвучили звезды Голливуда Том Холланд, сыгравший Человека-паука, и Крис Пратт («Мир Юрского периода» и «Стражи Галактики»).

«Эмма»

(12+, Великобритания — США, Focus Features, комедия, мелодрама)

«Эмма» — экранизация одноименного романа всемирно известной британской писательницы Джейн Остин. Эта книга при жизни Остин не пользовалась популярностью, зато позже стала у читателей одним из самых любимых произведений автора.

Главная героиня — Эмма Вудхаус. Это богатая, немного высокомерная девушка, которая почему-то уверена в том, что никогда не выйдет замуж. Но ей доставляет огромное наслаждение сводить вместе других. Она берет на себя роль свахи, постоянно попадая при этом в неловкие ситуации…

Сняла фильм Отем де Уайлд, известная американский фотограф. «Эмма» является ее режиссерским дебютом. Главную роль исполнила британская актриса Аня Тейлор-Джой («Стекло»). В картине также сыграли Билл Найи («Реальная любовь»), популярный певец Джонни Флинн («Отверженные»), звезда британских сериалов Миранда Харт («Вызовите акушерку»).

В Великобритании и США фильм вышел в прокат 14 февраля и собрал на данный момент 12,9 миллиона долларов.

«Одной волшебной ночью»

(16+, Франция — Бельгия, Les Films Pelléas, комедия)

Преподаватель колледжа после 20 лет брака признается мужу в том, что изменяла ему с другими мужчинами. Она уходит из дома и снимает номер в отеле напротив. Ночью героиня вспоминает свою свадьбу, любовников, супруга, когда он был молодым. Она не может понять, правильное ли решение приняла тогда, выйдя за него, и сейчас, расставшись с ним…

Главную роль исполнила Кьяра Мастроянни, дочь легендарных Марчелло Мастроянни и Катрин Денев. Мужа героини в молодости сыграл популярный актер Венсан Лакост («В постели с Викторией»). Снял картину известный французский режиссер Кристоф Оноре («Прекрасная смоковница»).

Мировая премьера фильма состоялась в мае 2019 года в рамках Каннского международного кинофестиваля. Мастроянни получила тогда приз жюри. Во Франции кассовые сборы составили 2,9 миллиона долларов.

«#яещездесь»

(12+, Франция — Бельгия, Gaumont, комедия)

Французский шеф-повар не может похвастаться насыщенной личной жизнь. Сыновья выросли, с женой развелся. С другими людьми он общается преимущественно с помощью Instagram. И мужчину все устраивало до тех пор, пока он не познакомился в соцсети с загадочной кореянкой. Герой принимает решение отправиться в Сеул и встретиться с понравившейся ему женщиной…

Главную роль в картине исполнил популярный французский актер Ален Шаба («Трезор», «Как жениться и остаться холостым»). Его загадочную возлюбленную сыграла Пэ Ду-на («Восхождение Юпитер»). Во Франции комедия собрала 1,4 миллиона долларов в прокате.

«Горячие мамочки»

(16+, Франция, Single Man Productions, комедия, бюджет — 4,8 миллиона долларов)

Три подруги детства отправляются на несколько дней на Лазурный берег, чтобы подготовить дом одной из них к продаже. Неожиданно для себя эти женщины, которым под 40 лет, понимают, что за ними постоянно наблюдают трое подростков. Очевидно, этих ребят зрелые дамы привлекают куда сильнее, чем ровесницы. Как разрешилась эта пикантная ситуация, рассказывает фильм режиссера Аксель Лафон. Она же исполнила одну из трех главных ролей. Ее партнершами стали Виржини Ледуайен («8 женщин») и Мари-Жозе Кроз («Голгофа»).

Во Франции фильм вышел в прокат в мае и собрал 960 тысяч долларов. Прокат комедии в Украине изначально планировался в октябре 2019 года, однако затем премьеру перенесли на март.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали интервью с Маколеем Калкиным, звездой картины «Один дома», которая вышла на экраны ровно 30 лет назад (Я построил свою маленькую тюрьму, в которой обрел личную свободу, — Маколей Калкин).



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