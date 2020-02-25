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Фильм «Черкассы» об оккупации Крыма и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные

В украинский прокат вышли семь новых фильмов, в том числе отечественная военная драма «Черкассы». Подавляющее большинство фильмов на этой неделе основано на реальных событиях. Это и «Офицер и шпион» Романа Полански, и «Против всех врагов: История Джин Сиберг», и «Леонардо. Неизведанные миры». Для похода в кино с детьми подойдет австралийский мультфильм «Сказки волшебного города: Дерево желаний». Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о фильме «Зов предков» с Гаррисоном Фордом и других премьерных картинах прошлой недели.

«Черкассы»

(12+, Украина, МКК Film Service, военная драма, бюджет — 40 миллионов грн.)

Действие фильма основано на реальных событиях, которые произошли в Украине в 2014 году. После того, как Россия аннексировала Крым, украинский тральщик «Черкассы» оказался заблокирован в озере Донузлав. Выход в море был перекрыт специально затопленными российскими кораблями. Экипаж тральщика решил не сдаваться. И противостоял врагу даже тогда, когда другие украинские корабли прекращают борьбу…

Снял картину режиссер Тимур Ященко. Он же выступил соавтором сценария. Главные роли исполнили Евгений Ламах («Круты 1918»), Дмитрий Сова (сериал «Сувенир из Одессы»), Роман Семисал («Киборги»). Съемки картины проходили преимущественно в Одессе и Одесской области. Премьера фильма состоялась в рамках Одесского международного кинофестиваля в июле 2019 года. В октябре его показали на Международном кинофестивале в Варшаве. В фильме присутствует ненормативная лексика.

«Сказки волшебного города: Дерево желаний»

(0+, Австралия, Like A Photon Creative, анимационный фильм для семейного просмотра)

Обитательница волшебного города молодой опоссум Керри мечтает увидеть снег. И она загадывает это на Рождество. Желание сбывается, но оно приносит жителям города множество проблем. Главная из них — может погибнуть Дерево желаний! Керри отправляется в опасное путешествие, чтобы исправить допущенную ошибку…

Мультфильм является режиссерским дебютом актера Рикарда Куссо.

«Офицер и шпион»

(12+, Франция — Италия, историческая драма, бюджет — 24 миллиона долларов)



Действие фильма происходит в конце XIX века и основано на реальной истории. Французский офицер Альфред Дрейфус предстает перед трибуналом по обвинению в шпионаже. Его признают виновным и отправляют в тюрьму… Дело Дрейфуса до сих пор считается одним из самых таинственных в истории мировой судебной практики и криминалистики. Эксперты так и не пришли к единому мнению, был ли на самом деле виновен Альфред Дрейфус.

Свою версию этой загадочной истории решил предложить зрителям культовый режиссер Роман Полански. Главные роли в фильме исполнили Жан Дюжарден (премия «Оскар» за фильм «Артист»), Луи Гаррель («Иллюзия любви»), Эмманюэль Сенье («Венера в мехах»), Матье Амальрик («Ван Гог. На пороге вечности»).

В сентябре «Офицер и шпион» получил Гран-при жюри на Венецианском международном кинофестивале. Во Франции картина была выдвинута на соискание премии «Сезар» в 12 номинациях, но это привело к неожиданному скандалу. Сотни знаменитостей призвали к бойкоту фильма по той причине, что против Полански за последние пару лет были выдвинуты новые обвинения в изнасилованиях. Это сделали уже 12 женщин. Все эти обвинения относятся к событиям, которые произошли много лет назад. Режиссер отрицает свою вину. В знак протеста против бойкота фильма совет Французской киноакадемии объявил в начале февраля об отставке. Забирать номинации у «Офицера и шпиона» члены совета не стали. Новый состав будет избран уже после того, как пройдет церемония вручения премии «Сезар». Остается добавить, что во Франции и Италии картина вышла в прокат в ноябре 2019 года и собрала 16,9 миллиона долларов. Американские кинотеатры от демонстрации фильмов Полански традиционно отказываются уже много лет подряд (напомним, Романа Полански исключили из состава Американской киноакадемии).

«Леонардо. Неизведанные миры»

(12+, Италия, Progetto Immagine, игровой документальный фильм)

Используя новейшие компьютерные технологии, авторы картины отправляют зрителей в удивительное путешествие — сознание великого гения Леонардо Да Винчи. В формате 4K предлагается посмотреть на главные изобретения и дошедшие до нас картины ученого и художника. Творческий коллектив фильма во главе с режиссером Хесусом Гарсесом Ламбертом с душой и любовью сделал свою работу. В Европе картина собрала уже более миллиона долларов в прокате.

«Против всех врагов: История Джин Сиберг»

(16+, США — Великобритания, Amazon Studios, политический триллер, бюджет — 8 миллионов долларов)

В основу картины положены реальные события. Джин Сиберг была известной актрисой. Она снялась в главной женской роли в культовом фильме Жан-Люка Годара «На последнем дыхании» в 1960 году. Эта роль сделала ее иконой новой волны французского кинематографа. Однако Джин попала в поле зрения ФБР. Это случилось, когда у нее начался роман с борцом за гражданские права Хакимом Джамалом. ФБР установило за кинозвездой постоянную слежку…

Премьера картины состоялась в сентябре 2019 года в рамках Венецианского международного кинофестиваля. Снял фильм австралийский театральный режиссер Бенедикт Эндрюс. Главную роль исполнила кинозвезда Кристен Стюарт («Ангелы Чарли»). Журнал Time включил ее в список 10 лучших актрис 2019 года за эту работу. Однако в прокате фильм провалился. За два зимних месяца он собрал всего 216 тысяч долларов.

«Стволы Акимбо»

(16+, Великобритания — Новая Зеландия, Madman Entertainment, комедийный боевик)

Действие фильма разворачивается в недалеком будущем. В большом городе огромную популярность завоевывает клуб, в котором устраиваются настоящие поединки на выживание. Миллионы зрителей следят за жестоким соревнованием в режиме онлайн. Программист имеет неосторожность высмеять клуб и его поклонников в сети. После чего к нему в квартиру вламывается владелец заведения со своими телохранителями. Они вынуждают программиста принять участие в соревновании. Его противником оказывается самый опасный киллер…

Главную роль в фильме сыграл Дэниел Рэдклифф, звезда всех частей о Гарри Поттере.

«Человек-невидимка»

(США, Австралия, Universal Pictures, фильм ужасов, бюджет — 7 миллионов долларов)

«Человек-невидимка» — одно из самых популярных произведений Герберта Уэллса. Было снято множество экранизаций. Нынешняя является творением австралийского режиссера Ли Вэннелла («Астрал. Часть 3»). Он несколько сместил акценты. Главной героиней становится женщина, которую преследует невидимый человек. Один за другим погибают или исчезают близкие ей люди…

Главную роль исполнила обладательница двух «Золотых глобусов» и двух «Эмми» Элизабет Мосс (сериал «Рассказ служанки»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Том Круз сбежал со съемок нового фильма «Миссия невыполнима», проходивших в Италии, из-за коронавируса.



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