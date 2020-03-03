8 Марта: яркие открытки и красивые поздравления воспитателям и учителям

Общество и люди

8 Марта — прекрасный повод поздравить тех женщин, которые заботятся о вас или о ваших детях, — учителей, воспитателей, нянечек. И сделать это стоит заранее, ведь 8 Марта — выходной день.

«ФАКТЫ» сделали для вас подборку поздравлений и открыток.

Немного есть на свете учителей таких, как вы, — добрых, мудрых, справедливых и очень терпеливых! Вы настоящий учитель и очень красивая женщина! Поздравляю вас с праздником 8 Марта! Желаю, чтобы не только в праздники, но и в будни у вас всегда было много цветов и добрых слов от благодарных и любимых вами учеников! Пусть дорога в школу каждый день приносит вам удовлетворение от того, что вы отдаете себя детям! Красоты вам и любви, счастья и здоровья, радости и удачи! Будьте молодой, бодрой, красивой, очень уважаемой и любимой!

***

Мы поздравляем Вас сердечно

С Международным женским днем!

Всегда нам с Вами интересно,

Душевно, мирно и тепло.

Вам удается мудро, честно

И справедливо разрешать

Все те сомнения и споры,

Что в классе могут возникать.

В сердцах Вы наших пробудили

Стремление к знаниям, к труду,

Вы многому нас научили,

И перед Вами мы в долгу.

Желаем Вам весны цветения,

Достатка, счастья, красоты,

Во всех делах без исключения

Космической лишь высоты!



***

Хотим мы Вам сказать спасибо

За всё внимание, тепло.

За то, что Вы детишек наших

Когда-то взяли под крыло.

И в Женский день, 8 Марта,

Хотим сердечно пожелать

Вам столько солнечного света,

Чтоб захотелось всем раздать.

Добра, улыбок, понимания,

Везения всегда во всём.

Пусть сокровенные желания

Реальней станут с каждым днём.

***

В женский день Восьмое марта

Мамы, папы, малыши

Поздравляют тех, кто дарит

Им тепло своей души.

Наши детки — не конфетки,

Нелегко бывает вам,

Но всегда подход найдете

К непоседам-шалунам.

Принесли для вас сегодня

Мы подарки и цветы

И желаем вам здоровья,

Исполнения мечты.

***

Такую выбрали судьбу

И предпочтение в работе,

Что деток шумную толпу

Вы под свое крыло берете.

Мы на работу побежим,

А Вы присмотрите, мы знаем,

Мы очень Вами дорожим

И с праздником вас поздравляем!

С Восьмым Вас Марта! В этот час,

Мы скажем Вам слова признанья,

От всех родителей для Вас —

Счастливой жизни пожеланье!



Ранее мы публиковали еще одну подборку поздравлений для учителей.

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