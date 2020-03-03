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8 Марта: яркие открытки и красивые поздравления воспитателям и учителям
8 Марта — прекрасный повод поздравить тех женщин, которые заботятся о вас или о ваших детях, — учителей, воспитателей, нянечек. И сделать это стоит заранее, ведь 8 Марта — выходной день.
«ФАКТЫ» сделали для вас подборку поздравлений и открыток.
Немного есть на свете учителей таких, как вы, — добрых, мудрых, справедливых и очень терпеливых! Вы настоящий учитель и очень красивая женщина! Поздравляю вас с праздником 8 Марта! Желаю, чтобы не только в праздники, но и в будни у вас всегда было много цветов и добрых слов от благодарных и любимых вами учеников! Пусть дорога в школу каждый день приносит вам удовлетворение от того, что вы отдаете себя детям! Красоты вам и любви, счастья и здоровья, радости и удачи! Будьте молодой, бодрой, красивой, очень уважаемой и любимой!
***
Мы поздравляем Вас сердечно
С Международным женским днем!
Всегда нам с Вами интересно,
Душевно, мирно и тепло.
Вам удается мудро, честно
И справедливо разрешать
Все те сомнения и споры,
Что в классе могут возникать.
В сердцах Вы наших пробудили
Стремление к знаниям, к труду,
Вы многому нас научили,
И перед Вами мы в долгу.
Желаем Вам весны цветения,
Достатка, счастья, красоты,
Во всех делах без исключения
Космической лишь высоты!
***
Хотим мы Вам сказать спасибо
За всё внимание, тепло.
За то, что Вы детишек наших
Когда-то взяли под крыло.
И в Женский день, 8 Марта,
Хотим сердечно пожелать
Вам столько солнечного света,
Чтоб захотелось всем раздать.
Добра, улыбок, понимания,
Везения всегда во всём.
Пусть сокровенные желания
Реальней станут с каждым днём.
***
В женский день Восьмое марта
Мамы, папы, малыши
Поздравляют тех, кто дарит
Им тепло своей души.
Наши детки — не конфетки,
Нелегко бывает вам,
Но всегда подход найдете
К непоседам-шалунам.
Принесли для вас сегодня
Мы подарки и цветы
И желаем вам здоровья,
Исполнения мечты.
***
Такую выбрали судьбу
И предпочтение в работе,
Что деток шумную толпу
Вы под свое крыло берете.
Мы на работу побежим,
А Вы присмотрите, мы знаем,
Мы очень Вами дорожим
И с праздником вас поздравляем!
С Восьмым Вас Марта! В этот час,
Мы скажем Вам слова признанья,
От всех родителей для Вас —
Счастливой жизни пожеланье!
Ранее мы публиковали еще одну подборку поздравлений для учителей.
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