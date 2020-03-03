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Арестованный в Греции по запросу России экс-комбат "Айдара" вышел на свободу (видео)

Бывшего депутата и экс-комбата «Айдара» Сергея Мельничука, которого задержали в Греции по запросу Интерпола, отпустили на свободу. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Наконец-то свобода. РФ сфабриковала документы и направила их в Интерпол и он повелся на это. Но посольство Украины сработало. Адвокат направил вовремя все документы и вопрос решился», — сказал Мельничук.

Об освобождении Мельничука также сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

«Мельничук освобожден из-под стражи. По решению прокурора на основании уведомления центрального органа Интерпола о приостановлении заявки России о задержании Мельничука», — цитирует слова Погорельцева «РБК-Украина».

Напомним, Сергея Мельничука задержали 1 марта 2020 года в аэропорту Греции. Следственный комитет РФ приписывает ему организацию убийства российских пропагандистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина под Луганском в 2014 году. Якобы бойцы «Айдара» организовали минометный обстрел, из-за которого погибли россияне.

По информации украинского МИД, имя Сергея Мельничука было внесено в систему Интерпола на двустороннем уровне — по линии контактов Греции и России, поэтому Украина ранее не располагала данными об этом факте.

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