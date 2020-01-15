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Топ-чиновникам ограничат оклады: что об этом известно
После бурного обсуждения высоких зарплат министров Кабмин установил сетку для топ-чиновников. Об этом сообщил в своем Telegram-канале нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.
По его данным, минимальный размер должностного оклада составит два прожиточных минимума. Если в 2019 году размеры укладов устанавливались в коэффициентах, то в 2020 году — в гривнях.
Надбавка за эффективность будет устанавливаться ежемесячно и составит до 200% должностного оклада.
Hromadske.ua сообщает, что Кабмин станет публиковать информации о заработках всех министров.
«Мы решили сделать очень простую штуку: мы будем официально публиковать ежемесячно все доходы, которые получают наши чиновники. На сайте Кабинета министров будет ежемесячно публиковаться тот доход, который получают министры, их заместители, для того, чтобы не было этой игры, когда СМИ спросили, мы ответили, и бурлит постоянно дискуссия», — сообщил министр Дмитрий Дубилет.
Ранее сообщалось, что министр юстиции Украины Денис Малюська продолжает жаловаться на зарплату.
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