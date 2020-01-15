23.91 / 24.13 26.48 / 26.82
Киев: +5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

Топ-чиновникам ограничат оклады: что об этом известно

15:31 15 января 2020 96
Кабмин
Инф. «ФАКТОВ»

После бурного обсуждения высоких зарплат министров Кабмин установил сетку для топ-чиновников. Об этом сообщил в своем Telegram-канале нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

По его данным, минимальный размер должностного оклада составит два прожиточных минимума. Если в 2019 году размеры укладов устанавливались в коэффициентах, то в 2020 году — в гривнях.

Надбавка за эффективность будет устанавливаться ежемесячно и составит до 200% должностного оклада.

Hromadske.ua сообщает, что Кабмин станет публиковать информации о заработках всех министров.

«Мы решили сделать очень простую штуку: мы будем официально публиковать ежемесячно все доходы, которые получают наши чиновники. На сайте Кабинета министров будет ежемесячно публиковаться тот доход, который получают министры, их заместители, для того, чтобы не было этой игры, когда СМИ спросили, мы ответили, и бурлит постоянно дискуссия», — сообщил министр Дмитрий Дубилет.

Ранее сообщалось, что министр юстиции Украины Денис Малюська продолжает жаловаться на зарплату.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

поезд

Полуголая россиянка выбросила малолетнюю дочь из купе в поезде «Симферополь — Москва»: инцидент попал на видео

Алла Пугачева

"Кто это?": резко помолодевшую Пугачеву у елки не узнали даже преданные поклонники (фото)

Анастасия Заворотнюк с дочерью Анной и сыном Майклом

Родные Анастасии Заворотнюк устроили ей праздник в больнице

Снег

Похолодание еще впереди: синоптик уточнила прогноз на 15 января

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер