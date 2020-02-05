Зарплаты и премии чиновников ограничат: Зеленский поддержал важное предложение Кабмина

Украина

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал решение правительства по ограничению заработной платы и премий руководителей органов исполнительной власти.

Об этом сообщили в Офисе главы государства.

Так, во время совещания в Офисе Президента с участием представителей Кабинета Министров и Верховной Рады Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил Главе государства, что на выполнение задания Президента правительство приняло решение упорядочить вопрос выплаты зарплат руководителям министерств.

«Мы договорились о том, что зарплата министра, заместителя министра, других высокопоставленных будет привязана к средней зарплате по стране. Зарплата министров и их заместителей в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат. И нужно прекращать выплаты по 200−400% премий — максимальная премия будет не более чем один оклад «, — сказал глава правительства.

Также, по его словам, вся информация о зарплатах руководства Кабинета Министров будет публичной и обнародуется ежемесячно.

«Мне кажется, очень справедливо, что вы привязываете плату с коэффициентом к средней заработной платы по стране, и если она увеличивается, то во всех увеличивается, а если уменьшается, то и у чиновников тоже», — отметил Зеленский.

Также премьер-министр проинформировал президента о том, что правительство приняло решение обратиться в наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» с просьбой воздержаться от выплат крупных премий руководству этой компании и рассмотреть вопрос об их пересмотре в сторону уменьшения.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что за победу над «Газпромом» руководители «Нафтогаза» по решению правления получат премию в 700 миллионов гривен. Кроме того, повышения заработной платы ожидает и депутатов Верховной Рады: после индексации в середине января она увеличилась на три тысячи гривен.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter