Украина

За победу над "Газпромом" руководители "Нафтогаза" получат премию в 700 миллионов гривен

Участвовавший в переговорах с российским газовым монополистом «Газпромом» директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил о том, что топ-менеджмент компании получит премию в размере 1% от 2,9 миллиарда долларов, которые выплатит Украине российский «Газпром».

Об этом сообщил исполнительный в интервью Liga.net.

«За контрактом должны выплатить. На всю группу будет 1% от полученных денег», — сказал он.

Таким образом, топ-менеджеры получат около 29 миллионов долларов или 700 млн гривен. О количестве премируемых Витренко не сообщил.

Наблюдательный совет «Нафтогаза» проголосовал за выплату бонусов правлению компании в связи с победой в Стокгольмском арбитраже над российским Газпромом.

На переговорах о транзите газа, которые прошли в Минске, Россия согласилась выплатить Украине 3 миллиарда долларов долга по решению Стокгольмского арбитража.

Договоренности предусматривают подписание контракта на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет, минимальный объем 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров — в последующие 4 года, отзыв будущих судебных исков «Нафтогаза» и «Газпрома», согласие «Газпрома» выплатить Украине деньгами до Нового года больше 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Как известно, 27 декабря «Нафтогаз» получил от «Газпрома» 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Ранее «ФАКТЫ"писали, что осенью 2018 года на заседании правительства было принято решение о том, что почти вся прибыль компании «Нафтогаз Украины» — а именно 90% прибыли — будет изыматься в бюджет. Тогда в Кабмине были крайне недовольны тем, как «Нафтогаз» тратит прибыль компании. Больше всего критики вызвало решение направить 46,3 миллиона долларов на выплату премий сотрудникам НАК. Премии предназначались для тех лиц, благодаря которым была достигнута важнейшая победа в международном суде над российским «Газпромом». В свою очередь, в «Нафтогазе» считали, что премии для сотрудников в данном случае — абсолютно заслуженные.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter