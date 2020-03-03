Происшествия

Обещал "порешать" за миллион: на крупной взятке задержан замглавы ОТГ в Запорожской области

После разоблачения аферы топ-чиновников полиции с колесами для БТР в Запорожской области отмечен новый скандал со взяточниками: правоохранители поймали на мздоимстве заместителя председателя одной из территориальных общин региона, которому представитель коммерческой структуры должен был передать 3 марта один миллион гривен за содействие в решении вопроса о выделении земельного участка.

Об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции области.

Уточняется, что заместитель председателя одной из объединенных территориальных общин региона требовал от представителя местной коммерческой структуры один миллион гривен за содействие в решении вопроса о выделении земельного участка.

Правоохранители задержали чиновника при получении очередной части суммы неправомерной выгоды в размере 250 тысяч гривен.

«Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Проводятся первоочередные следственные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств», — сообщили в полиции.

Также решается вопрос об уведомлении о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сотрудники ГБР задержали следователя управления финансовых расследований Днепропетровского главка ГФС и его адвоката за вымогательство и получение взятки в сумме 11 тысяч долларов. Взятка предназначалась за закрытие уголовного производства в отношении бывшего руководителя предприятия, который уклонялся от уплаты налогов в особо крупных размерах.

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