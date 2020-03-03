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Взрыв газового котла в Самаре: под завалами дома оказались 7 человек (видео)
В российском городе Самара, где в январе разразился скандал в связи с многогранностью педагогических кадров, в многоквартирном доме взорвался котел.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Взрыв котла произошел в жилом двухэтажном многоквартирном доме на улице Арцыбушевская, 128, в результате взрыва обрушилась несущая стена здания.
Сначала источник сообщил о пятерых пострадавших, включая троих детей. По его словам, еще двое взрослых могли оставаться под завалами.
Позднее стало известно, что из-под обломков достали мужчину и женщину. Оба живы. Таким образом, число пострадавших достигло семи человек, уточнил источник. Больше людей под завалами нет.
Как рассказали представители регионального ГУ МЧС, из-за обрушения серьезно пострадала 55-летняя женщина. Ее госпитализировали в больницу им. Пирогова.
Рассматриваются различные версии инцидента. Среди основных — неисправность газового оборудования и нарушение техники его безопасной эксплуатации, отметил источник.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в январе взрыв в доме зафиксирован в другом российском городе — Твери. Тогда в больницу госпитализировали двоих пострадавших, более полусотни людей были эвакуированы.
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